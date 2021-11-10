【競爭條例】競委會闡明處理承諾做法及程序　釋除競爭疑慮考慮6項因素

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競委會今天（10日）發表與《競爭條例》第60條「承諾」有關的政策，指在決定接受承諾是否恰當的補救措施、以及建議的承諾能否適當地釋除競爭疑慮時，會考慮6項因素，包括行為的嚴重程度、釋除競爭疑慮的能力、可有效履行及監察、嚴重程度因素及補救目標、真誠及時間方面的考量。

競委會表示，《條例》提供了一系列競委會可採取的補救措施，以釋除其對可能違反競爭守則的行為的疑慮，有關措施包括接受承諾、發出告誡通知或違章通知書，以及在審裁處提起法律程序，尋求作出適當命令及施加罰則。在決定是否接受承諾為補救措施、以及建議的承諾能否適當地釋除疑慮時會考慮多項因素，包括該承諾所提出的解決方案，應釋除競委會的疑慮，例如在涉及合謀行為的案件， 競委會不大可能接受承諾。

其次，承諾應能在一段合理的時間內有效履行，在合適情況下遵守承諾的情況應受到有效監察，及在尚未搜集到足夠資料讓其行使接受承諾的酌情權，及或當個案已有深入進展時，都不大可能接受承諾。

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責任編輯：余思嵐