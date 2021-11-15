【大閘蟹】全港首創和式鐵板冰火大閘蟹餐　限量推出冰鎮爆膏8両重醬漬大閘蟹

▲ 位於佐敦的樂Teppanyaki推出全港首創9道菜和式鐵板冰火大閘蟹餐，嚴選來自江蘇的大閘蟹公，製作新鮮及肉質飽滿的大閘蟹餐。（圖片由餐廳提供）

相信各位蟹饕在這個大閘蟹季節已品嚐過不少大閘蟹及相關菜式，但大家有想過在日式鐵板居酒屋都可嚐到大閘蟹餐嗎？位於佐敦的樂Teppanyaki推出全港首創9道菜和式鐵板冰火大閘蟹餐，由海膽達人兼有逾20年鐵板燒經驗的樂師傅主理，嚴選來自江蘇的大閘蟹公，製作新鮮及肉質飽滿的大閘蟹餐。

▲ 位於佐敦的樂Teppanyaki（相片由餐廳提供）

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位於佐敦的樂Teppanyaki推出全港首創9道菜和式鐵板冰火大閘蟹餐，嚴選來自江蘇的大閘蟹公，肉質細嫩且飽滿，味道更加鮮甜，相當肥美，8両大閘蟹配上乘食材炮製，為蟹饕帶來新鮮體驗。

和式鐵板冰火大閘蟹餐大部份菜式均以大閘蟹入饌，將蟹肉和蟹黃融入主菜及主食呈獻給食客，包括全港首創的冰鎮醬漬8両大閘蟹、用料豐富的火焰蟹粉甲羅燒、濃郁鮮香的蟹粉花膠扒以及粒粒分明的蟹粉蔥花蛋炒飯等4款點題菜式。為大家精選2款菜式：

全港首創冰鎮醬漬8両大閘蟹

全港首創的冰鎮醬漬8両大閘蟹，嚴選來自江蘇的大閘蟹。生猛的大閘蟹到店後，師傅先將蟹身沖刷乾淨，再把紫蘇葉放於大閘蟹上與之一起清蒸，有助驅走大閘蟹的寒氣，然後以大吟釀清酒、檸檬、柚子、花椒及八角等製成自家秘製醬汁泡浸，味道帶甜，更能提升蟹鮮。

大閘蟹待涼後，連同自家秘製醬汁倒入已消毒的保存容器內，密封醬漬，冷藏最少一日，自家秘製醬汁全都滲進蟹肉中，無論蟹肉、蟹膏及蟹腳都相當入味。

拆開後盡是油光滿溢的金黃蟹黃，半啫喱狀態的蟹膏入口香軟細膩，鮮甜美味，齒頰留香。

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火焰蟹粉甲羅燒

甲羅，即蟹蓋，作為器皿把各種鮮美食材置於其中再燒煮食用，倍感風味。

火焰蟹粉甲羅燒改良至招牌火焰海膽甲羅燒，除了固有帶海水甘香的日本松葉蟹膏、增添一份甜味的牛油炒紫洋蔥外，更加入大閘蟹蟹黃及蟹肉，配搭其他日式食材，口感層次更豐富。

除了大閘蟹餐，一場來到，要試試餐廳的多款重牌套餐，例如18層海膽杯、原隻斑馬賴尿蝦、波士頓龍蝦及海膽雪糕等等。當中的18層海膽杯採用多款矜貴食材，例如北海道紫海膽、三文魚子、牡丹蝦、黑魚子等等，層次豐富，口味鮮甜。

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「和式鐵板冰火大閘蟹餐」（1人前、9道菜，每日限量10份）

原價：$1,388 期間限定八折優惠：$1,100（另設加一服務費）

供應日期：2021年11月17日至12月17日

供應時間：6:00pm-12:00am

預訂電話：2885 8955

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責任編輯：王芷瑩