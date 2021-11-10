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【水蛭入鼻】鼻塞半個月父母以為感冒　男童求醫夾出5cm吸血水蛭

兒童健康 16:54 2021/11/10

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一名男童鼻塞長達半個月，求醫夾出約5厘米長的吸血水蛭。

如小朋友身體出現不適，家長要多注意，否則後果可大可小。內地一名男童鼻塞長達半個月，他的父母以為兒子只是感冒，最終求醫才知道大事不妙。醫生為男童夾出約5厘米長的吸血水蛭，嚇壊了父母。

鼻腔出血夾出吸血水蛭

綜合內地傳媒報道，事發於上周二（2日）在雲南省曲靖市，一名男童受鼻塞問題困擾已持續半個月，父母一直以為他患上感冒，未有太在意。後來父母發現兒子即使吃藥、打針都沒有好轉，而且鼻腔有出血情況，於是進一步帶他到耳鼻喉科求診。

醫生為男童檢查後，發現他的鼻腔有異物在蠕動，從鼻腔內視鏡可見是一隻水蛭。之後醫生用鉗子取出了一隻約5厘米長的水蛭，牠被取出後還在蠕動。父母沒想到兒子鼻子裡一直藏著吸血水蛭。

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急症科醫生：傷口感染可致敗血病

本港急症科醫生馮顯達曾指出，水蛭在淡水地區很常見，而且水蛭的幼蟲體積非常小，肉眼難以察覺，若直接飲用或以溪水洗臉，幼蟲就可能經呼吸道或口腔進入人體寄居，而且水蛭會釋放物質麻醉吸附的位置，令人難以察覺痛楚。

若被水蛭附於體內，短期內會出現流血不止的情況，若長期不處理，有機會導致貧血。

若有細菌感染傷口，有機會出現壞死性筋膜炎，抵抗力較差的，細菌或會進入血液中，造成敗血病，會有生命危險，不過這類嚴重情況比較罕見。

馮顯達提醒，到潮濕的山林與草原遊玩要注意安全，避免接觸泉水或溪水，即使用作洗手也有機會感染細菌。

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責任編輯：王明芳

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