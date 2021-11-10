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【聖誕節2021】圓方日式燒肉店推未來牛套餐　2位$978嘆日本蠔+西冷牛+薄腿肉

休閒消費 17:16 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

位於圓方的日式燒肉店「燒肉火藏」首推特上未來牛燒肉聖誕套餐（圖片由餐廳提供）

聖誕節快到，大家想好到哪裡吃聖誕大餐慶祝一番？位於圓方的日式燒肉店「燒肉火藏」首推特上未來牛燒肉聖誕套餐，2位$1000內可吃到多款未來牛、海鮮、特色拌飯等等，性價比強！

點擊大圖了解套餐詳情：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

套餐包括前菜、沙律、燒肉、飯及甜品，當中的燒肉部分十分豐富，包括蠔、車海老、未來牛西冷、未來牛上牛肋肉、未來牛薄腿肉、五日市豬腩肉及蔬菜，一次過品嚐不同肉類、海鮮，不會太膩同時充滿新鮮感。

最新影片：爸媽代子女答問題影響表達能力  辯論尖子拆解入學面試失分位

套餐可加配三得利特選生啤（$48）、汽水（$18）及日本果味梳打（$38），提升品嚐燒肉的體驗。

燒肉火藏特上未來牛燒肉聖誕套餐詳情：

地址：尖沙咀圓方1樓1086號舖

收費：$978／2位

訂座及查詢：2682 3913

最新影片：韓籍大廚教做水原式醬醃牛仔骨　公開肉質細嫩惹味醃製祕訣

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記者：王芷瑩

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