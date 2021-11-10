《GUCCI名門望族》英國倫敦首映禮　Lady Gaga率先穿明年春夏Love Parade系列現身

▲ 《GUCCI名門望族》

《GUCCI名門望族》（House of Gucci）於香港時間昨晚（11月9日）在英國倫敦舉行首映禮，一眾《GUCCI名門望族》主演包括Lady Gaga、阿當戴華（Adam Driver）、謝拉力圖（Jared Leto）、莎瑪希恩（Salma Hayek）及謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）等一同出席，為電影公映前打響頭炮。

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Lady Gaga貴氣登場

Lady Gaga穿上GUCCI新發表的2022年春夏Love Parade系列的高衩紫色禮服現身，搭配黑色魚網襪和薄紗斗篷貴氣登場，非常搶眼。

在電影中飾演Lady Gaga的好友的墨西哥影后莎瑪希恩，現實中除了是Gucci母公司、「開雲」精品集團董事長夫人外，近日更憑《永恆族》（Eternals）人氣高企，而莎瑪希恩身穿金色閃亮長禮服，高貴典雅。

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Gucci豪門血案

《GUCCI名門望族》改編自Sara Gay Forden的同名小說，把90年代轟動一時的Gucci豪門血案搬上大銀幕。

意大利時尚巨頭Gucci家族，最為世人認知的除了其奢華高雅的時裝品牌，還有發生在1995年堪稱時尚界史上最轟動的豪門血案：Gucci第三代傳人Maurizio Gucci（阿當戴華）被前妻Patrizia Reggiani（Lady Gaga）買兇槍殺！