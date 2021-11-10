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【食物安全】波蘭和日本部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 17:18 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

（資料圖片）

食物安全中心今日（10日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指波蘭西里西亞省Tarnogórski區爆發高致病性H5N1禽流感，以及日本農林水產省通報，指日本秋田縣爆發高致病性H5禽流感，即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從波蘭進口約4070公噸冷藏禽肉及約2482萬隻禽蛋，以及從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約2530公噸冷藏禽肉及約21028萬隻禽蛋。已就事件聯絡波蘭和日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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