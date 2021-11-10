【新冠肺炎】歐家榮指兩名機組人員大機會在德國感染　但暫無法判斷是否來自同一源頭

▲ 歐家榮指兩名機組人員大機會在德國感染，但暫無法判斷是否來自同一個源頭。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情現變數，衞生防護中心今日（10日）公布，新增5宗確診個案，全部為輸入個案。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會交待詳情。

該兩名國泰機組人員於10月31日離開香港前往德國，並於11月6日由德國經同一航班（CX2066）返抵香港。歐家榮相信如果是新近感染，大可能是在德國感染，但在德國何處感染暫時無法判斷，需要作基因排序，判斷這兩名個案是否同一個源頭或是來自不同源頭，以及檢測與那一些國家的病毒較吻合。29歲機組人員患者表示，會接觸當地地勤人員，指那些地勤人員並沒有帶口罩，大機會在德國感染。

歐家榮指，在香港本地感染亦不是沒有可能，所以會將患者過去21日到訪過的地點及密切接觸者進行檢測。

57歲男確診機組人員妻兒任職及就讀愉景灣國際學校，學校須停課120名師生入檢疫中心。詳情即看【下一頁】

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記者：李榮忠