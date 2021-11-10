【星二代】古巨基樂做嚴父親自教仔　1歲半Kuson自信快數1至10

▲ 古巨基的1歲多兒子能順序數出數字1至10。

47歲古巨基自去年榮升爸爸後，久未公開露面，專心做湊仔公。基仔不時在社交平台拍片記錄育兒手記，近日他分享年約1歲9個月兒子古晉匡（Kuson）的學習進程，他與52歲太太Lorraine教他數數字，Kuson好快已經懂得數1至10，令基仔非常興奮。

基仔在3日內連出2條影片，都是教導Kuson數數目字，第一條是基仔與Lorraine在車上教兒子數數字，基仔慢慢由1數到31，Kuson在頭20都能跟得上，到21至30由於有3個發音，就未能順利說出，但基仔都讚揚Kuson已經說得很好，「好叻！好叻！」基仔又感性留言︰「你呢啲成長Moments真係我嘅無價寶。」

到昨日的第二條影片中，Kuson已能自行以「BB廣東話」順序數出1至10，基仔和工人姐姐都拍手讚好，Kuson數完後更手舞足蹈。基仔在帖文大讚囝囝有自信︰

今次自己1數到10，快靚正！完成再加個《少林足球》「醬爆」嘅舞步！咁叻仔抵你招積嘅！

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影片引來森美及容祖兒大讚Kuson「好叻仔」、「so cute」，但容祖兒笑基仔「老竇啊使唔使數咁多個Number呀？」網民亦一致讚BB「可愛迷人」。

在父親節時，基仔罕有接受網台訪問，與關心妍、張美妮及孫慧雪大談湊仔經。他透露兒子的英文名Kuson是他改，而中文名「古晉匡」則是太太找測字師傅改。

▲ 一家三口的笑容一致。（IG圖片）

基仔在節目中分享了一條短片，是Kuson聽到基仔唱《傷追人》時竟感動得流眼淚。基仔說兒子似乎天生音樂感靈敏，沒想到BB會聽歌聽到流眼淚。另外Kuson又鍾意聽K-Pop，特別是韓國女團MOMOLAND唱的兒歌《Banana Cha Cha》，會跟著跳舞。

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被問到在家是嚴父還是慈父時，基仔坦言是衰人，因為兒子性格太好奇，「甚麼都要知、要掂，如果我覺得危險，就會好嚴格阻止，媽媽媽咪好心軟卻給他都搞。」

至於學業方面，基仔不想兒子太早有壓力，不急於找Playgroup，「他剛識行，不覺得要太急，加上疫情要安全為主，遲下先諗啦。」

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據衛生署家庭健康服務有關兒童發展的資料顯示，2至3歲的孩子由於未能應用邏輯推理，思想仍然比較直接和單純，開始懂得配對物品與圖片、辨認某幾種顏色及對數字有概念，會明白「1個、2個」的意思，其能完成3至4塊的拼圖。

而3至4歲大的孩子喜歡發問，能說出幾種顏色，亦明白「量」的基本概念（例如大小、高矮、長短等）、可以背誦1到10，也能正確數3至4件物件及開始有簡單的時間概念。

家長應先從日常生活入手，教孩子分辨大小、顏色及數目，並每天與孩子一起看圖書，鼓勵他說出物件的名稱、引導他把句子增長和回答簡單問題。到3至4歲時，家長應每天抽時間跟孩子單獨談話，教導新的詞彙，還要耐心聆聽他要說的話及回答發問，對他點頭、微笑，表示鼓勵。

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責任編輯︰林綺玲