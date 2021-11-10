【認罪候判】涉於商場天橋貼海報　兩女生認刑毀罪候判

▲ 兩名女生涉於葵涌邨商場天橋貼海報，今於西九龍裁判法院承認刑毀罪候判。資料圖片

葵涌邨商場一條天橋張貼海報，5名中學生及1名教師等共15人被控刑事損壞等罪，案件今（10日）於西九龍裁判法院再提訊。其中兩名16歲女生承認刑毁罪，案情指兩被告分別於牆上張貼海報及手持油漆刷。代表律師求情指，兩被告案發時年僅14歲，判斷力較弱，現已重回正軌。裁判官聽取求情後押後至12月1日判刑，以待社會服務令及更生中心等報告，期間2人還押候判。

15名被告依次為鄒文燕（18歲；學生）、葉嘉儀（18歲；學生 ）、兩名吳姓及鄧姓16歲女生、李霈濠（21歲；無業）、陳信豪（20歲 ；學生）、張家禧（21歲；廚師）、梁詠彥（21歲；學生）、朱麗茵（20歲；學生）、林慧淇（19歲；學生）、鄭珈熹（19歲；學生）、黃文杰（21歲；學生）、李永熙（23歲；無業）、李重熙（31歲；教師）及鍾正浩（22歲；無業）。

15人同被控1項刑事損壞罪，控罪指他們於2020年2月24日，在葵涌邨商業中心的一條天橋，無合法辯解而損壞屬於房屋署的天橋欄杆，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

其中鄧姓16歲女生、梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、李永熙、李重熙及鍾正浩則被控管有物品意圖損壞財產交替控罪，控罪指他們於同日同地管有油漆刷、白膠漿、可用作張貼海報的工具等。

兩名16歲女生分別承認1項刑毀罪，案情指，案發日警方接報後到葵涌邨1條天橋，發現天橋內100平方米的位置內貼滿海報。這些海報與2名被告身上藏有的海報相同，而當時吳與另外2人在水泥牆貼上海報，鄧則手持油漆刷、白膠漿。事後房署共聘請20多名清潔工人，清潔費逾2,700元。

辯方求情時指，2人案發時年僅14歲，當時的判斷力較弱，經過1年半的輔導及教導後已重回正軌，學業亦保持水平。代表律師又指，案發時兩人並未作出永久性破壞，手法亦和平，沒有被拘捕及逃走，要求法庭先為兩人索取感化報告及社會服務令報告。

裁判官指，案件有一定嚴重性，因涉及的範圍大，而且海報內容具煽動性及多元性。裁判官又指，眾被告有備整桶漿糊及油漆刷，反映當時他們有預謀犯案。雖然造成的清潔費並不高，但法庭仍要考慮當時的社會氣氛。

裁判官續指，法庭亦會考慮2人相對同案被告的年紀較小，或容易受人疏擺，遂將案件押後至12月1日，期間索取感化、社會服務令、更生中心、教導所及青少年罪犯評估專案小組多份報告，兩人還押候判。

同案2名被告未準備答辯，其餘11名被告則不認罪，案件押後至12月19日作答辯或審前覆核。

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記者：梁錦麟