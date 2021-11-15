【Staycation】千禧新世界酒店與護膚品牌Evolcare　推美之旅住宿禮遇

▲ （圖片由酒店提供）

今年，千禧新世界香港酒店與於瑞士研發的首個便携式天然護膚品牌Evolcare合作，為支持大自然永續的環保概念，推出一個全新『「幸福 ‧ 呵護」美之旅』住宿套餐。大家可享高達6折房價優惠入住全新裝修的尊尚客房或套房，並享Evolcare獨家禮品、免費自助早餐、聚賢薈專享禮遇及酒店餐飲折扣等。

預訂『「幸福 ‧ 呵護」美之旅』住宿套餐的客人，可分別預訂任何一間時尚舒適的尊尚客房及套房，每房每晚由港幣1,500元起，高達6折及8折最優惠房價。每間客房更將獲贈價值HK$420的Evolcare幸福美肌禮盒乙份。

▲ Evolcare幸福美肌禮盒，價值港幣420元。（圖片由酒店提供）

當中包括100%天然活性和無害成分的皇牌產品如 “Magic” 木瓜酵素潔顏粉、“Detox” 紅茶酵母精華水、“Stargaze” 乳木果滋潤晚霜、“Ocean Breeze” 抗氧保濕精華以及“BIO Repair” 睡蓮修復滋潤面膜。每份套裝另附手部按摩護理服務（價值港幣300元）及港幣50元購物禮券乙張，適用於Evolcare K11 Art Mall門店。

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其他聚賢薈尊尚禮遇

住宿套餐還包括Café East 自助早餐，聚賢薈全天候供應之美點及傍晚雞尾酒、免費享用客房迷你酒吧內的非酒精飲品，延遲退房至下午三時（視乎房間供應情況而定）及酒店的餐廳、酒吧和客房送餐服務八折優惠（成為嘗薈會員更可享獲餐飲75折優惠）。

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如果在11月30日或之前入住，更可獲贈三張價值HKD100的電子購物券，適用於K11 Art Mall的指定美容及時裝商戶。

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記者：蕭雅文