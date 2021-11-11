【高血壓】詠春高手頭暈求醫揭患高血壓　醫生推介洛神花茶助有效降血壓

▲ 前期高血壓只需透過改變生活及飲食習慣，就可以逆轉。

認識了十二年的朋友突然來電說自己有高血壓，靜止時的上壓有180mmHg。正值壯年的他是一個泰拳和詠春的高手，身形魁梧，沒想到自己會患上高血壓。平時沒有任何症狀，最近兩星期才開始覺得頭暈，以為休息一下便沒事。昨天他為別的問題到診所求醫時，姑娘例行地為他量血壓，赫然發現上壓去到一個危險指數。由於血壓過高會損害血管的健康並增加心臟負荷，所以會增加心臟病發，中風和腎衰竭的風險。

高血壓成因有很多種，可以是因為外周邊血管阻力增加，心臟需要吃力地泵血而造成的。高鹽高脂的飲食，缺乏運動和過重是其病因。高齡、長期病患如腎病、糖尿病和高血脂的人士也較易有血壓高。

正常血壓的上壓應少於120mmHg，下壓少於80mmHg。高血壓的定義是上壓多於140，下壓多於90mmHg。在正常的血壓與高血壓中間的稱為前期高血壓。

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高血壓，尤其是前期高血壓其實是可以逆轉的，只需要改變生活及飲食習慣，便有望令血壓回復正常。香港由於飲食習慣高鈉，增加了高血壓的風險。我們在飲食方面可以用香料來代替鹽和醬油，便可以減低鈉的攝取。另外，每天30至60分鐘的帶氧運動也可以減低血壓，同時亦需要戒煙和酒。

多項臨床數據指出素食者比肉食人士上壓平均低7mmHg，下壓則低5mmHg。整全植物性飲食如生果、蔬菜、穀物和豆類對身體有多種健康益處。我當然建議我朋友轉素食。轉素食需時，他最後選了多菜少肉的飲食。

洛神花茶由於能提升氧化亞氮（nitrous oxide），所以可以擴張血管和降血壓。而且它也含有抗氧成分所以我也建議朋友飲用。注意的一點就是它不能跟氫氯噻嗪hydrochlorothiazide（一種利尿劑）一齊服用。

血壓高有多種成因。請聯絡你們的家庭醫生或專科醫生找出病因，對症下藥。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「高血壓」