樓價太高買樓只是妄想？5年理財大計助你實踐上車夢

香港樓價高企，港人置業壓力大，近日有團體調查更顯示，逾半年輕人認為在港置業是「妄想」，甚至是連「想也不敢想」。無論是首次置業的年輕人，或是渴望樓換樓、買樓收租的業主，要及早制定理財大計，方能在樓價愈升愈高的環境下，才能捉緊機會，實踐上車夢，向不同的人生計劃邁進。

5年期短期儲蓄保 助你實現理財大計

要滾存首期資金，不少人會以5年作為目標，期望在5年內儲夠「彈藥」買到心儀物業。要成功踏上置業階梯，當然不能單靠投資高風險的投資產品盡地一鋪，少不免要將部分資金放在穩定而保本的投資工具，用時間滾存生息。但在低息環境下，保本而提供高息回報的理財產品買少見少，銀行定期存款風險低但回報低；儲蓄保險能提供穩定且高回報，惟大多均為10年或以上的儲蓄計劃。

為迎合不同人士短期的理財目標，市面上有不少短期儲蓄保險，主攻保證回報，保單年期為3至5年，較銀行定存的幾個月至1年期稍長，但投保人可以於幾年內鎖定一個穩定的保證回報率，對尋求高回報的收息一族具有相當的吸引力。

鎖定保證年利率 供款上限高達港幣50萬

比較5年期的短期儲蓄保險，5年保證每年回報率普遍為2%至3%不等，當中以太平人壽（香港）「愛‧快蓄」儲蓄壽險計劃最為吸引。投保人在今年12月31日或之前成功投保「愛‧快蓄」儲蓄壽險並預繳3年保費，即可享保證3.85%預付保費年利率，保單期滿時年度化保證每年回報率高達3%（以美元為保單貨幣）或2.8%（以港元為保單貨幣）。

制定5年上車大計，要將首期資金愈滾愈大，「愛‧快蓄」儲蓄壽險為資金部署提供更多的彈性，相較於市場上部份高息短期儲蓄保險為總供款金額所設立的限制，「愛‧快蓄」的最低名義金額為100,000港元或12,500美元，而最高名義金額更高達500,000港元或62,500美元，讓投保人可因應自己的理財需要，投放更多的資金，在5年內滾存本金及賺取利息，同時滿足到儲蓄及人壽保障的需要，助你輕鬆達成人生目標。

網上輕鬆投保 設靈活繳付選項

「愛‧快蓄」儲蓄壽險提供靈活的繳費方式，投保人可因應自己手上的資金作部署，選擇在投保時一次過全額預付保費，每月或每年定期支付，而申請程序也一樣簡易，只需在網上投保，快捷妥當。

「愛‧快蓄」儲蓄壽險的3.85%預付保費年利率屬限時(即於今年12月31日或之前成功投保)優惠，及早展開你的理財大計，立即網上投保或了解更多：https://bit.ly/3lAVPJG

受條款及細則約束。有關產品詳情，請瀏覽產品網頁內的條款及細則及保單條款。

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