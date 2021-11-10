【校長專欄】耀山學校設「願望成真獎品櫃」 校長：孩子每一分努力都值得被肯定

▲ 老師的一個小鼓勵，可能足以成就一個小孩的未來。

孩子在學習道路上每每會遇到很多荊棘和挫折，而老師就是他們的明燈，一步一步帶領著他們走出困難和幽谷，向著正確的道路進發。

耀山學校是一所以關愛馳名的「細校」。由於學校一級只有一班，加上是小班教學，所以所有老師都十分熟悉每位學生的特質和需要，不但能因材施教，更能關注和讚賞每一個孩子在不同層面所付出的努力和進步。

學校就是孩子的伯樂

有別於一般傳統獎勵計劃，我校明白每個孩子的強項和能力都不一樣，孩子每一分的努力都值得被肯定，所以特設『全方位獎勵計劃』。

例如有部份學生比較害羞，於課堂上甚少舉手回答問題，但老師觀察到他們十分認真上課，待同學亦十分友善，故在「課堂表現」中，這些學生往往能夠從「服從守規」、「完成課堂任務」和「品行優異」項目中獲得高分數。

有插班生分享，自己每天放學後都會馬上檢查分數，因為以往學校的獎勵計劃往往是那些體藝或成績較好的同學才容易拿到獎分，所以自己很難取得高分數，相反現在從不同層面都有機會取得獎分，自覺非常鼓舞！

當然，除了「課堂表現」外，品德良好、擔任領袖生(學校推行一人一職)及義工、每月交齊功課和準時上學，及有特別良好行為表現，亦會得到相應的獎分，讓學生明白只要自己願意努力做好，就會受到讚賞和肯定。

耀山「願望成真獎品櫃」

學校設立『全方位獎勵計劃』獎品櫃，當中的獎品都是由學生提議及投票選出，並長期於學校門口當眼處展示，讓學生每天回校都更有動力為自己喜歡的獎品而努力。學生常笑言這是禮物版的「願望成真」櫃，經常在回校或小息時間觀看獎品櫃，更常常催促老師派發禮物！同學們都為能得到自己心儀的禮物而做得更好、表現更佳。

家長更了解孩子的校內表現

由於獎勵計劃以電子化形式推行，家長可以隨時透過智能手機程式留意到孩子在校內和課堂的表現，讓家長有多一個途徑更認識孩子的校園生活，更重要的是鼓勵孩子要學懂堅持，向着目標而努力進發。

老師的一個小鼓勵，可能足以成就一個小孩的未來。

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