【航班復飛】菲律賓亞航12月初復飛新加坡和香港　助19.5萬僱員回國過聖誕

▲ 菲律賓亞航12月初復飛新加坡和香港，助19.5萬僱員回國過聖誕。（AirAsia提供）

菲律賓亞航將於今年12月恢復新加坡和香港航班，為即將回菲律賓過聖誕假期的19.5萬名海外菲律賓僱員提供服務。

由12月4日起，AirAsia每周一班馬尼拉至新加坡航班Z2-825將於每周六上午8:00從NAIA3號航站樓起飛，並於上午11:40抵達樟宜機場。其返程航班Z2-826將於中午12:25從樟宜機場起飛，預計下午4:00左右抵達NAIAT3。

與此同時，AirAsia每兩周一班的馬尼拉至香港航班將於12月5日星期日起飛。Z2-1264將於上午8:35從NAIAT3出發，預計於上午10:55抵達香港國際機場。其返程航班將在一個小時後在香港起飛，預計於下午2:00降落在馬尼拉。

菲律賓亞航發言人SteveDailisan說，香港和新加坡是集團的主要市場，這些地區的海外菲律賓僱員數量眾多，因此集團非常高興能夠重啟這些航線的國際航班。這意味著令人期待的疫後復蘇開始，現在正是菲律賓人聖誕節温馨回家的最佳時機。

據報告顯示，截至2021年6月，香港就有16.5萬名海外菲律賓僱員，新加坡有3萬名。菲律賓已將香港列入綠色地區名單，這意味著已完全接種疫苗的旅客將不再需要接受隔離，但仍需出示出發前72小時內的有效核酸檢測的陰性報告。

而來自黃色地區名單內的新加坡的已完成接種疫苗的旅客則將被要求先接受5天的醫學隔離，直到核酸檢測完成，然後在家完成隔離。為慶祝航班的恢復，菲律賓亞航還推出了「AirAsia Balikbayan Package」，為海外菲律賓僱員提供提前的聖誕節折扣。

通過使用優惠碼BLKBYN10，旅客可以在馬尼拉往返新加坡的航班上享受10%的折扣。於11月8日至21日預訂，出發日期為2021年12月4日至2022年3月26日。

同樣地，預訂從香港往返馬尼拉航班的旅客，在11月14日之前預訂2021年12月5日至2022年3月31日的航班亦可享10%的折扣。對於將在11月15日至28日期間預訂菲律賓境內航班，且出發日期為2021年12月1日至2022年3月26日的海外菲律賓僱員，將再獲10%的折扣。

除此之外，還可以在airasia.com和SuperApp上預訂40公斤行李可享低至310元優惠、核酸檢測（Php2,400折扣價）和550元的隔離酒店住宿優惠。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜