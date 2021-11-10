【貧窮報告】經政策介入去年貧窮人口逾55萬人　貧窮率7.9%

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政府今日（10日）發表《2020年香港貧窮情況報告》，經政策介入後貧窮人口逾55萬人，貧窮率7.9%，較2019年減少88,000人及下跌1.3個百分點。

分析結果指，去年受全球新冠病毒疫情影響，香港經濟嚴重衰退，勞工市場急劇惡化，失業率明顯上升，整體工資增幅減慢，加上部分住戶有成員面對工時減少甚或失去工作的困境，住戶收入明顯受拖累，而基層家庭所受的打擊尤為嚴重。

政府在2020年推出一系列非恆常措施以穩定經濟以及紓緩基層面對的生活壓力，總承擔額逾3,000億元，佔本地生產總值約11%。計及所有選定項目的政策介入後，2020年整體貧窮人口及貧窮率分別為553,500人及7.9%；和2019年相比，貧窮人口和貧窮率分別減少88,000人及下跌1.3個百分點。



2020年所有選定項目的扶貧成效是有紀錄以來的新高，令1,099,000人脫貧及降低整體貧窮率達15.7個百分點，貧窮率減幅較2019年增強3.5個百分點。政府推出的一次性措施對基層的紓緩作用，有效抑制了貧窮率原來在經濟衰退下會出現的急劇升勢，包括發放1萬元現金及「防疫抗疫基金」直接發放予個人或住戶的資助，紓緩基層市民在疫情下的經濟困難。

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責任編輯：蘇文軒