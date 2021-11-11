【輪椅劍后】余翠怡患癌截肢五戰殘奧首次失落獎牌　不退役不認輸明年每月一比賽

▲ 本港輪椅劍擊運動員余翠怡五度出戰殘奧。今屆首次失落獎牌，但她未想過退役，並打算參出戰巴黎殘奧。

「反而美中不足那刻，才真正讓你感受到你存在過，努力過。」現年37歲的輪椅劍擊運動員余翠怡曾患癌、截肢，但她從沒被擊倒。她16歲學輪椅劍擊，20歲首次出戰殘奧，至今已參與五屆殘奧，首四屆奪得7金3銀1銅佳績。今年參加東京殘奧，她首度失落獎牌，雖然失望，但從不言棄，也未想過何時退役，甚至期待3年後出戰巴黎殘奧。

▲ 余翠怡希望三年後出戰巴黎殘奧。今屆香港殘奧運動員多了關注，但她感慨說，若早幾屆就直播賽事，市民對殘疾人士參與運動會的支持度或很不一樣。（黃建輝攝）

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不想天天洗傷口寧截肢

「當時覺得每天洗傷口、打石膏很麻煩，阻礙我去玩，所以決定切腳。」11歲時，翠怡患骨癌，完成化療後，做手術更換有癌細胞的左邊小腿骨；惟術後骨裂，需再做手術，用螺絲及釘子鞏固腳骨；不料，傷口出現排斥情況，她需每天打石膏、洗傷口。因半年後未見好轉，翠怡聽從醫生建議，決定切除左腳，那年她13歲。「切腳對生命沒直接威脅。家人讓我作此決定， 他們覺得無論是保留左腳或是切除，日後的路也是由我自己去走。」

▲ 翠怡稱，以前站立、坐下、走樓梯和斜路，也不需要用腦袋的。截肢後學走路，則需學習重新找一個平衡點。（黃建輝攝）

也許當時年紀小，翠怡稱沒考慮太多將來要面對的問題，反之很快就適應新生活。她笑言，回家時可以脫少一隻鞋子。在大學主修地理系時，她曾對同學說：「去野外考察，另一隻腳就不怕被蚊子咬了。」患癌、截肢也沒把翠怡撃倒，她努力學習走路及使用義肢。令她感到較困難的是，走路時要重新找一個平衡點，並學像小孩般怎樣跌倒又不致受傷。

肢體傷殘主要帶來外表的問題。最重要是，有沒有接受自己身體一部份就是這樣。

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市民的支持比獎牌重要

後來，她學游泳，並在朋友邀請下初嘗劍擊，因覺得裝備「有型」，16歲時一試就愛上，並接受訓練。她笑言，玩劍擊可與人聊天，游泳卻不能，有點「辛苦」。漸漸地，她發現劍擊是鬥智鬥力的運動，後來更被選中代表香港出賽，於2000年成為輪椅劍擊運動員，並萌生一個夢：「第一次代表香港比賽時，我就已經很想很想出戰殘奧會。」

對她而言，受訓最困難是，要先認識自己的身體，適應身體的缺陷；另外，要衝破自己心理關口，尤其身處重要賽事。她坦言，面對比賽，有期望有要求就必然有壓力。「以最平常的心態發揮自己最大的能力，這是最難的，我也希望更努力地學習。」

▲ 余翠怡於2012年倫敦殘奧奪得2金1銅佳績，該次為第三度代表香港出戰殘奧。（圖片來源：余翠怡 instagram）

20歲時，翠怡首次參加殘奧，初試啼聲就贏得4面金牌，過去四屆殘奧共摘得7金3銀1銅。今年8月，她背負大眾期望，出戰東京殘奧，首次空手而回，坦言很失望。惟她很快已調節心態：

每天的經歷也是學習及成長的過程。因為每個運動員也不可能永遠站在頒獎台上最高的一格。

▲ 完成東京殘奧賽事後，翠怡感激教練、體院、科研人員及劍擊隊員的陪伴，直言沒有他們「撐住」，根本無法踏上殘奧的舞台。（圖片來源：余翠怡 facebook）

五度出戰殘奧，今屆教她最開心也最遺憾。今年他們獲得不少香港市民支持，翠怡興奮地說：「這次殘奧會，香港首次有電視直播，很多市民傳來訊息支持我們。當看到他們說，每一場比賽，每一劍我們也有看，某一劍很精彩時，那刻甚是感動。」

在運動員生涯中總會面對很大的挫敗。今屆雖有點遺憾，我們無法帶獎牌回來，但可令香港市民支持香港運動員、認識殘奧運動員。我覺得比起獎牌，這是一個更大的得著。

▲ 余翠怡展示每次參與比賽需用的裝備。（圖片來源：余翠怡 instagram）

翠怡稱，結果雖未如願，但只要過程中已盡力，每件憾事也值得欣賞。

年老時，到底我會記得自己取得很多金牌那刻，還是美中不足那刻呢？反而美中不足那刻，才真正讓你感受到你存在過，努力過。

▲ 翠怡喜孜孜地說，有市民看直播後明白輪椅劍擊並不容易，當見到參賽選手時上半身拗腰要拗至躺平時，他們嘖嘖稱奇。（黃建輝攝）

當運動員21年未想退役

樂天的翠怡直言，受訓、比賽辛苦時，也曾想偷懶、放棄，因為人不可能永遠充滿正能量。那是甚麼令她堅持了21年？

最重要的是，當你想放棄那刻，你有沒有真真正正放棄。 感到很辛苦時，我會問自己，當到了70歲，回望這刻，若我選擇放棄，會否後悔呢？一想至此，我就很想堅持下去，因不希望有天回望時，會在想『為何當時不撐下去、不堅持下去？』我覺得令自己人生不後悔是一件十分重要的事。

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尚有3年，翠怡就到不惑之年。問到何時退役，她隨即應道「不會考慮」，更言希望出戰3年後舉辦的巴黎殘奧。「因為我覺得自己（身體）還可以，而且還年青。我認為人要有希望和夢想，無論最終能否實現，開始第一步是很重要的。」

雖未想退役後的事，但她相信將來所做的亦與劍擊、運動有關，因很多可貴的經驗和機會也由此而來，故想與人分享。至於結婚、組織家庭，她笑言未有打算，一切看緣份。

▲ 翠怡稱，完成東京殘奧賽事後休息了一個多月，現在訓練時間是逢星期一至五，每天訓練時段為兩至三節，當中包括技術訓練及體能訓練。（黃建輝攝）

明年賽程頻密每月一戰

完成東京殘奧賽事後，翠怡於上月恢復訓練，今天（11月11日）飛往意大利出戰世界盃賽事，用「以賽代練」的心態迎戰，而比賽目標則著眼於明年在杭州舉辦的亞洲殘疾人運動會。身為傷殘人士，她也想鼓勵同路人走出住所，走進社區，重建自信，運動則是一個好方法，而無障礙設施，甚或如無障礙健身中心，有助他們接觸運動。翠怡期望，將來有更多精英運動員代表香港出賽，亦有更多市民繼續關注香港的運動員。

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記者：黃泳欣