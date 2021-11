【育兒心得】父母教養模式與子女自信　恩威並施型對孩子成長有積極影響

▲ 恩威並施型教養模式在多項研究中被證明對孩子成長有許多積極影響。

家庭是一個人在成長過程中十分重要的生活場所,我們與父母的關係是個人成長發展的重要因素,故不少研究均專注於父母教養模式(Parenting)對孩子成長造成的影響。所謂父母教養模式,可定義為父母幫助孩子成長的所有活動,用兩個主要維度來界定父母的行為,分別是父母的回應(Parental Responsiveness)和父母的要求(Parental Control)。

父母的回應,也稱為父母的愛、支持或接受,是指父母通過默許、協調和支持孩子的個人需要和要求,培養孩子的個性、自律和自我肯定。 例如:跟孩子一起享受空閒時間、給錢滿足孩子的需要。父母的要求,也稱為行為控制,是指父母通過監督、紀律和使用懲罰處理不服從行為,要求孩子學習成熟處事和融入整個家庭和社會。

例如:以孩子能理解的方式指出他們的錯誤,引導他們朝正向方向發展。我們可分別根據父母對子女的回應和要求,進行分類的框架:放任型(High Responsiveness and Low Control)、專制型(Low Responsiveness and High Control)、恩威並施型(High Responsiveness and High Control)和忽視型(Low Responsiveness and Low Control)。

為了了解香港資優教育學苑(學苑)學員父母的教養模式,對他們的學業自信(Academic Self Concept) 和生活滿意度(Life Satisfaction)的影響;在2019年年中,學苑研究部進行了一項調查,最後466 名學員完成了調查,中學學員共369人,小學學員共97人。研究指出,學員父母對學員高度回應和要求,對他們的學業自信均產生積極影響,而感受到更多父母的愛和支持的學員,往往表現出更高的生活滿意度,其他國際研究也與這結果一致。

簡言之,恩威並施型教養模式在多項研究中被證明對孩子成長有許多積極影響。反之,採取忽視型的教養模式,對他們的學業自信和生活滿意度均造成負面影響。研究顯示,約有20%學員的父親和7%的母親,對孩子的要求偏低 (Low Control)。因此,我們建議這些父母,應該對孩子行使適當的權力,制定明確的行為準則和規定,幫助孩子成長。

最新影片推介: