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【楊明判監】當日庭上聞男友罪成哭成淚人　莊思明打破沉默：心態決定命運！

娛樂 18:31 2021/11/10

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莊思明在網上發言：「凡事往好處想。」

楊明涉去年8月駕駛私家車在山頂馬己仙峽道失事鏟上行人路，更涉拒絕提供血液樣本作酒精測試被控三罪；早前他已承認不小心駕駛等兩罪。

案件在上星期四（11月4日）下午判刑，楊明因不小心駕駛罪名成立，判監禁18天、停牌2年及3000元罰款，楊明的代表律師即時提出上訴，楊明並獲批保釋。至於當日全程陪住男友的莊思明，聞訊後哭成淚人。

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對楊明不離不棄

過往一直活躍於社交平台的莊思明，連日來卻未在網上發言，直至昨天終於更新帖子寫道，字裡行間似乎在鼓勵男友。寫道︰

人的一生難免浮浮沉沉，順境逆境都是一時，也都是常態。凡事往好處想，你的心態決定你的命運！浮在上面不必驕傲，沉在下底不用悲觀！人生總在曆鍊（歷練）中成長。

現年34歲的拿督千金莊思明，在《2010年度香港小姐競選》獲得季軍並入行當藝人。在2016年，她公開承認與楊明拍拖，二人相戀以來亦十分恩愛，經常出雙入對放閃，更早已到了談婚論嫁的地步。

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莊思明曾接受傳媒訪問表明，已認定楊明為終身伴侶，甚至更揚言非君不嫁。

今次楊明不小心駕駛案，每次出庭時，莊思明都陪伴住男友左右，不離不棄，可說是一百分女友。

撰文 : TOPick柴犬出動

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