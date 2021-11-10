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【無牌藥品】衞生署拘40歲男子銷售未經註冊藥劑製品　產品含「米諾地爾」

社會 18:37 2021/11/10

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涉案「Neo Hair Lotion」的未經註冊藥劑製品。（政府新聞處）

衞生署今日（10日）就銷售一款名為「Neo Hair Lotion」的未經註冊藥劑製品採取行動，該產品被發現含有未標示的西藥成分。行動中，一名40歲男子因涉嫌非法售賣及管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥被警方拘捕。

衞生署在市場監測期間，透過互聯網購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品樣本含有「米諾地爾」。

「米諾地爾」是《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥，只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。「米諾地爾」一般用於治療脫髮，副作用包括頭皮刺激反應及痕癢。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署提醒，​已購買上述產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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