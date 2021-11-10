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林鄭月娥訪官校與2000學生交流　贈施政報告助掌握未來發展

政治 18:42 2021/11/10

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行政長官林鄭月娥（中）今日到訪沙田官立中學，向中小學代表致送施政報告資料冊。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日再次走入校園，就上月發表的新一份施政報告，與約2,000名中小學生進行交流，並向中小學代表致送施政報告資料冊。她表示，北部都會區將會為青年人，開拓無限發展空間。

林鄭月娥早前就今份施政報告進行諮詢期間，先後到訪東華三院和保良局屬下學校，聆聽學生對施政報告的建議。她今日則在教育局局長楊潤雄陪同到訪沙田官立中學，並與在場約90位來自該校和馬頭涌官立小學（紅磡灣）的學生，以及線上來自30所官立中學和5所官立小學共約2,000名學生會面。

交流歷時超過1個小時，共有16位學生發言，當中多人關心北部都會區發展，其他亦提出有關土地房屋、創新科技、減碳排放、文化藝術，以至「一國兩制」、《憲法》和《基本法》教育及國家安全等範疇的意見和問題。

林鄭月娥表示，北部都會區是今件施政報告的重點，對推動創科產業及現代服務業發展起關鍵作用，並會加強香港與深圳的合作，未來將提供大量就業機會，並為青年人開拓無限發展空間。她又指，隨着《港區國安法》的制定實施和特區選舉制度的完善，「一國兩制」重回正軌，香港迎來良好局面，是重新出發、謀劃未來的時候。

此外，她亦安排教育局由明日起，向全港約1,200所中小學及特殊學校，贈送中文及英文版各一套的施政報告資料冊，以幫助學生更好掌握香港未來的社會和經濟發展。資料冊內容包括《施政報告》、《施政報告附篇》、《北部都會區發展策略報告書》、《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》、《香港氣候行動藍圖2050》、有關《十四五規劃綱要》支持香港發展8個中心的便覽、擬提交予第7屆立法會的立法建議及3份相關單張。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

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