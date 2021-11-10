【教育發展】學與教博覽12月舉行規模破紀錄　聚焦疫下教育創新發展

▲ 學與教博覽將於12月舉行，今年展360個展位。（曾耀輝攝）

「學與教博覽2021」將於12月8日至10日舉行，提供270場活動及360個展位。今屆主題包括後疫情時代的教育發展、人工智能未來、混合式學習及學習設計等。

由香港教育城與 Bailey Communications HK 合辦的第十一屆「學與教博覽」將於12 月於香港會議展覽中心舉行，結合線上線下活動，其中包括3個全新節目，即AI高峰會、大灣區創新教育論壇及「疫後創新教育」研討會，亦新增網上論壇「Global Forum」，世界各地的著名教育學者及政府官員將就數碼及後疫情時代教育演講。

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今屆博覽其中一個主題為混合式學習及學習設計，疫情下傳統教育模式大受影響，有學校今年推動「反轉教室」，鼓勵學生自行於網上學習。聖公會阮鄭夢芹銀禧小學推行全新課程「21世紀教室」，以專題式探究學習，學生要回家後要自己上網、按教師要求搜尋資料，然後於課室與老師一起梳理有關資料。

該校老師電子學習組組長李偉銘說，課程着重學生的自主學習，以六年級的主題「我是肥皂CEO」為例，學生須回家自己搜尋關於肥皂內化學物質資料，上課時再與同學討論，亦會親手製造肥皂，希望透過課程培養學生擁有更多技能，亦養成超越課時、課室的學習。

學生每周會上兩節相關課堂，李偉銘說，為設計新課程，學校花費1年時整理不同學科教學重點，學科中較重覆的內容被抽走，再揉合至新課程中，加強各科之間的連結，例如電腦科全部融合至該科中、視藝科會學習品牌標誌設計、中文科學寫請柬等。

▲ 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學推動「反轉教室」，學生落手落腳整肥皂。（黃悅晴攝）

而聖公會基恩小學則在疫情間發展虛擬學習環境，該校資訊科技統籌主任鄧偉業表示，疫情初期學生使用其他網上學習工具，惟不能對學生進行實時評估 ，學校因此發展虛擬學習環境，可以做到實時網上評估，教師可以即時看到學生的答案，亦可做到網上閱讀理解。

今屆博覽另一主題為人工智能，其中一間將參與博覽的學校為保祿六世書院。該校今學年下學期將於中二及中三級推行校本AI課程，於試行計劃中，數名中四女生針對疫情研發出兩項設計，包括可以與學生「對話」、提供有關疫情資訊的AI聊天室。另一設計則為可以辨識學生是否有正確配戴口罩的程式，如沒有，則會發出提示聲響。

保祿六世書院副校長方霆禧表示，該校為女校，校方留意到女生富天馬行空創作理念，而學校的目的亦不只是培養技術人員，因此亦於課程中加入視藝、動手做的元素，而有趣方式教授AI。

上屆博覽受疫情影響最終取消，教育城行政總監鄭弼亮表示，有信心今年可正常舉行，又指出今屆博覽國際參與度更高，邀請到很多海外講者分享外國經驗。他補充，入場人士採用「免接觸」登記及入場方式，其他防疫措施包括所有參觀人士、參展商及工作人員必須配戴口罩、定時消毒公共設施等。

▲ 保祿六世書院將參與博覽。（黃悅晴攝）

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記者：黃悅晴