【兒童糖尿病】經常口渴飲水體重驟減1/3　低燒兩星期不退揭3歲女童患糖尿病

▲ 女童經常口渴、飲水、體重驟減1/3揭患糖尿病。

糖尿病無聲無息，有女童於3歲時因經常口渴飲水去廁所、體重在2個月內驟減三分之一而最後發現患上糖尿病，需持續治療。至今女童因1型糖尿病而需每日量度血糖、打針及計算攝取碳水化合物克數；另據兒童糖尿協會一項「一型糖尿病患者的脂肪肝發病率」先導研究，亦發現患有1型糖尿病的患者，年紀漸長後患有脂肪肝的機會可增加。

▲ 1型糖尿病患者Summer及兒童糖尿協會主席鄭馮亮琪。(程志遠攝)

現年11歲的Summer於3歲時就確診患上1型糖尿病。爸爸黃先生表示，當時Summer因為出玫瑰疹而持續低燒了2星期，後來發現Summer經常飲水、去廁所，甚至體重驟減了三分之一，家人一度以為是發燒後食慾不振導致，故繼續觀察1至2個月。

當時她只有3歲，本來身型稍胖，但我後來摸到她的尾龍骨，一節一節的，非常明顯，猶如皮包骨。

後來由於Summer體重急跌，加上有口氣，黃爸爸認為不妥，遂帶她看普通醫生。最終看了5位醫生，才能確定Summer患上1型糖尿病，並因血糖太高而需馬上入院治療。

當時篤手指血糖達30幾度，正常人一般約5至7度。

黃爸爸坦言，假如自己並無醫療相關知識，1型糖尿病沒有任何徵兆，或許會覺得女兒的情況正常，而延醫3至6個月。

兒童糖尿協會主席鄭馮亮琪補充，由於一般醫生沒預想到兒童會患糖尿病，故容易發生延誤醫治的情況，使患者因而糖尿病酮酸中毒，嚴重者更要入深切治療部留醫。

黃爸爸透露，Summer確診1型糖尿後，要定時定後「篤手指」檢查血糖指數，即使是凌晨12點、3點、6點都要確保指數正常，否則容易因血糖低而失去知覺。小時候每日上學亦要安排家人到學校幫女兒注射胰島素針。目前日常飲食亦要時刻計算攝取碳水化合物克數。

兒童糖尿病發病率有上升趨勢

據兒童糖尿協會，本港兒童及青少年糖尿病發病率有上升趨勢。1型糖尿病患者由1997至2007年的335名，上升至2008年至2017年的498名。而2型糖尿病亦有倍數上升的趨勢，由198名上升至391名。

協會的「一型糖尿病患者脂肪肝發病率」先導研究亦發現，1型糖尿病患者年紀漸大後，患上脂肪肝的機率會增加。研究涉及60名8歲以上的1型糖尿病患者，發現18歲以下患者的脂肪肝患病率為3.6%，但在成年患者中則是15.6%，在超重/肥胖的人中，更高達36%。兒科專科醫生周中武指出，相信隨著一型糖尿病年齡增加，或病情的延長，患上脂肪肝的機會更顯著。

▲ 兒科專科醫生周中武(左)及內分泌及糖尿科專科醫生陳諾(右)。(程志遠攝)

內分泌及糖尿科專科醫生陳諾表示，如患者患有脂肪肝及糖尿病，將來患上其他併發症的機會都會增高，如中風、糖尿上眼、腎衰竭等。本港有七成2型糖尿病患者都有脂肪肝，故成年人應及早檢查，在糖尿病尚未病發前及早減肥、透過運動改善健康，避免患上糖尿病。

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記者：楊宛茜