【立法會選舉】民主思路第2人入閘　陳進雄參選九龍東　實政圓桌田北辰轉戰新界西北

▲ 民主思路陳進雄今日報名參選九龍東。（胡偉明攝）

立法會選舉提名期進入倒數階段，今日繼續有人報名參加地區直選。過去以荃灣為大本營的實政圓桌田北辰，今屆轉戰屯門和元朗南部的新界西北；而民主思路陳進雄則取得足夠提名，報名參選九龍東。

擬派出5人參選的民主思路，本周日公開發告急信後，參選形勢較提名期首周樂觀。繼另一成員黃頴灝日前取得10個選委提名入閘，陳進雄今日下午亦成功獲10個選委提名參選九龍東，成為該黨成功入閘的第2人

陳進雄表示，並無尋求建制派協助爭取選委提名，強調所有提名均由自己爭取。他又指，民主思路是一個規模較小的智庫，故早前並沒有太多選委留意，認為早前告急信讓更多選委留意到他們。

陳進雄又強調，民主思路屬於第三條路線，會爭取全香港市民的支持，不會以政治光譜定義自己。對於已報名的民建聯顏汶羽及工聯會鄧家彪，陳坦言自己的地區經驗稍遜，但其他經驗不會「輸蝕」。

至於同日報名參選新界西北的田北辰表示，在新制度下選區重劃後須作取捨，強調並非捨棄荃灣支持者。他又指，選擇落戶新界西北是因為區內將有4條新鐵路，包括屯門南延線及北環線等，希望將來可以跟進相關議題。

田北辰又透露，自己取得20個選委提名，形容取提名過程不算難。

同樣已報名參選新界西北，還有民建聯周浩鼎；至於已報名參選新界東北，還有民建聯陳克勤和新民黨李梓敬。

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記者：胡偉明