【大灣區】都會大學與深圳機構合作　建立大灣區紅樹林濕地研發中心

▲ 都大表示，中心將促進深港合作和發展大灣區紅樹林濕地研究。（都大提供圖片）

香港都會大學（都大）宣布，已於10月19日與廣東內伶仃福田國家級自然保護區管理局及深圳大學簽訂框架協議，共同建立「大灣區紅樹林濕地研發中心」，促進深港合作和發展大灣區紅樹林濕地研究。

都大表示，中心設於後海灣（深圳灣），旨在發展先進的開放式科研中心，提供設施先進、機制靈活、人才優秀的科研平台，同時促進深港兩地研究人員的合作交流，推動濕地資源保護、重要海洋生物和生態環境等領域的研究發展。

中心亦將探索保護與修復濱海濕地技術，研究紅樹林濕地的生態系統，提升粵港澳大灣區濱海濕地的生態環境，並致力推動濕地的保育管理和宣傳教育工作。

框架協議簽署儀式由都大學術副校長關清平、深圳大學副校長李永華，以及廣東內伶仃福田國家級自然保護區管理局局長鄧子兵簽署。關清平表示，期望是次合作能進一步促進深港科研交流，共同完善大灣區紅樹林等濕地研究。

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責任編輯：馮琪雅