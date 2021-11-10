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馮檢基「髮再生」後復出政壇　今日重返老巢報名參選九龍西

政治 20:09 2021/11/10

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馮檢基今日重返「老巢」，報名參選九龍西。（馮檢基Facebook截圖）

2018年退出民協、現時主力經營網台的前議員馮檢基，近日一改「招牌地中海」形象「髮再生」，惹來外界關注他會否復出政壇。雖然馮檢基一直無正面回應參選傳聞，但他最終決定重返「老巢」九龍西參選。

馮檢基今日已報名參選九龍西，他明日將召開記者會交代情況，據悉民協黃大仙區議員廖成利亦會出席。

馮檢基早前回應參選傳聞時，一直僅稱「Never say never（永不說不）」，雖然強調現階段要專注網台業務，但一直無表明不會參選。

馮檢基在回歸前曾任立法局議員，回歸初期與廖成利等民協成員，成為少數加入臨立會的民主派；他亦在2000年至2016年間，先後循九龍西和「超級區議會」進入立法會。

不過，馮檢基在2015年區議會選舉失利，在「老巢」深水埗區麗閣選區爭取連任失敗，自此今次參選均告落敗，包括2016年的立法會選舉、2018年3月九龍西補選前的民主派初選、2018年11月的九龍西補選，以及2019年的區議會選舉。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

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撰文 : 傅流螢

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