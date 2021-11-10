【無牌凍房】食環署聯同多個部門搗破兩無牌凍房　搜獲逾7萬公斤冰鮮肉類

▲ 食環署與警方、消防處和機電工程署採取聯合行動，在元朗嘉龍路搗破兩所無牌凍房。（政府新聞處）

食環署今日（10日）與警方、消防處和機電工程署採取聯合行動，在元朗嘉龍路搗破兩所無牌凍房。行動中，食環署拘捕一名56歲男子及一名39歲女子，並就涉嫌經營無牌凍房向他們展開檢控程序。

食環署人員在該兩處所搜獲共約35,400公斤冰鮮肉類／家禽及37,600公斤冷藏肉類／家禽，當中大部分附有衞生證明書。食環署正查核餘下衞生證明書並追查有關產品的來源，調查仍在進行中。

此外，消防處人員在其中一個處所發現一個貯有約200公升柴油的容器，而該容器懷疑未經消防處批准使用。該處人員在現場截獲該名疑與案件有關的39歲女子作進一步調查，她涉嫌違反《危險品（一般）規例》並將被檢控。

另外，機電工程署人員則發現場內有部分電線機械性保護不足，開關掣房和配電箱亦欠缺警告性告示，容易構成危險，機電工程署將會作出跟進行動。而警方亦會與其他執法部門保持緊密聯繫，共同打擊有關非法活動。

食環署發言人表示，署方會繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌經營食物業，以保障食物安全及公眾健康。

根據《食物業規例》，無牌經營凍房一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：李榮忠