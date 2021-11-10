【立法會選舉】再多18份提名表格　馮檢基復出、鄉議局首現競爭

▲ 謝偉銓（左二）今日報名爭取連任。（謝偉銓Facebook）

立法會提名期最後3天，接獲再多18份提名表格，累計有139人報名。其中，前立法會議員馮檢基出戰「老巢」九龍西，鄉議局也再一人報名，令該界別首次出現競爭。

香港島東、九龍東、九龍西及新界西北各增一個提名，當中有3人屬非建制派。而馮檢基今次的對手，分別是民建聯鄭泳舜及西九新動力梁文廣。

功能界別則加12個提名，所有界別都有人報名，其中醫療衞生界再增一人報名，變成4人混戰，成為戰況最激烈的一個界別。而鄉議局副主席莫錦貴也於今日報名，對決主席劉業強，是鄉議局界別於80年代設立以來，首次出現競爭。

另外，選委會界別再增2份提名，至今累計數目為48份。

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記者：陳宛彤