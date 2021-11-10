【貧窮報告】樂施會指疫情基層工人打擊嚴重　憂慮單次紓困未能助基層走出困境

▲ 樂施會指疫情基層工人打擊嚴重，憂慮單次紓困未能助基層走出困境。（資料圖片）

政府今日（10日）發表《2020年香港貧窮情況報告》，本港去年的貧窮人口高達165.3萬（政策介入前），貧窮率達23.6%，數字乃歷年新高；經政策介入後貧窮人口逾55萬人，貧窮率7.9%，較2019年減少88,000人及下跌1.3個百分點。詳情即看【下一頁】

樂施會指特別關注到報告中的兩個數據，第一是較低技術人的失業率較2019年明顯上升3.6個百分點至6.6%，反映疫情下，基層工人所受的打擊尤為嚴重。第一就業情況明顯惡化下，失業及就業不足人士急增，基層住戶的月入中位數更比2019年下跌8.1%，跌幅是歷來最大。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅憂慮，政府在疫情下推出多項單次紓困措施，但單次紓困過後，基層如何在經濟及就業情況嚴峻下走出困境。

樂施會建議政府推出長遠的紓困措施，包括：

盡快調高最低工資水平，並且每年檢討最低工資水平，以確保最低工資升幅追上通脹，保障基層工人及其家庭可享有合理的生活水平。

鑒於就業不足的情況仍然嚴峻，當局應進一步下調職津最低工時要求，由72 小時下調至 36 小時，讓擔任散工及臨時工的工友也能受惠。

政府長遠須考慮研究失業保險制度，讓失業人士有多重保障。

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責任編輯：李榮忠