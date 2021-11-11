【市區重建】大坑西邨1,200租戶可瓜分10億現金搬遷津貼　料回遷方案年底公布

▲ 石硤尾大坑西新邨最快後年清拆重建。（資料圖片）

石硤尾大坑西邨最快後年清拆重建，據了解負責管理的「平民屋宇」，將斥資約10億元，向受影響1,200個租戶發放現金津貼，料年底公布細節。

據悉「平民屋宇」將採取寬鬆呎度批出津貼，3人家庭可獲70萬元現金，相當於約5年市值租金，足以暫遷往美孚新邨租住，最快2027年可回遷。

有半世紀歷史的大坑西邨重建方案，正處城規會審批，料年底有結果。平民屋宇公司夥拍巿建局推動重建，申請重建成8幢住宅，總數3,347伙，當中兩幢讓大坑西邨現住居民回遷，其餘6幢交市建局以「首置上車盤」推售，約有2,000伙，最快2027年完成重建。

「平民屋宇」早前向租戶講解重建細節及時間表，又做過租戶調查，但居民普遍拒絕接受方案，盼獲政府安置上公屋，或者轉購居屋。可是大坑西新邨屬於私營廉租屋邨，非房委會管理，政府欠理據動用公共資源協助拆遷，否則對現有公屋輪候家庭，以至對居屋申請者也欠公道，當局不打算破例。

消息稱「平民屋宇」已敲定回遷補償方案，在清拆重建約5年期間，居民可獲發特惠現金津貼，相當於約5年市值租金，足以暫時租住同區以至市區鐵路上蓋物業。據悉現金津貼毋須實報實銷，居民約於明年第三季及2023年第一季，分兩期取款；當城規會批准規劃申請後，「平民屋宇」就會公布詳細回遷建議，居民有半年時間考慮。

據悉「平民屋宇」擬斥資10億元現金，向擬回遷租戶發放現金津貼；當中1人家庭可獲約54萬元、2人家庭60萬元、3人家庭70萬元、4人家庭81萬元。租戶取得津貼後，不一定要用來租樓，也可以選擇跟家人同住，意味可「淨袋」一筆現金。倘居民年紀大，無能力外出睇樓，「平民屋宇」亦會包租一座酒店，供居民暫住；也不排除跟非政府機構合作，讓居民暫住過渡性房屋。

假設居民無計劃於重建後回遷，消息稱「平民屋宇」將發放更大筆津貼，較選擇回遷的租戶取款多25%，意味3人家庭可獲發現金約87.5萬元。消息人士形容，「平民屋宇」的審批呎度寬鬆，居民於暫遷期間，不能獲政府雙重房屋福利，即不能租住公屋，購買資助房屋；即使名下擁有物業，也可視乎情況獲發津貼，「當然如果揸住幾十間劏房收租，或者山頂有層樓，咁就較難獲發津貼。」

消息人士預計，目前至少逾半租戶完全合資格獲發回遷津貼，以及兩筆約4萬元的搬屋津貼。至於仍待核實資格的租戶，主要正在審視其家庭成員人數；完全不合資格取得現金津貼的租戶只佔極少數。

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記者：吳卓峰