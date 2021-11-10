【水警殉職】林婉儀立志成為水警考獲潛水員資格　同僚大讚「樂觀堅毅面對人生」

▲ 警隊為林婉儀舉行最高榮譽喪禮。(警聲圖片)

水警高級督察林婉儀於執行職務期間墮海殉職，獲追授為總督察，警方亦為林婉儀舉辦最高榮譽喪禮。新一期《警聲》以頭版追悼林婉儀，並引述同僚同她的印象，「一位樂觀堅毅面對人生的好同僚」。

隸屬水警總區小艇分區的林婉儀，今年9月25日在沙洲一帶追截走私快艇時墮海，不幸殉職，警隊上周二(2日)在紅磡世界殯儀館為她舉行最高榮譽喪禮，遺體隨即下葬和合石浩園。

林婉儀大學畢業後，在2007年加入警隊成為警員，曾駐守九龍城分區及商業罪案調查科，期間工作表現出色，於2010年獲晉升為督察，先後在刑事調查隊、警察機動部隊及水警擔任前線領導角色。

林婉儀亦考獲進階潛水員資格，曾兼職沙灘救生員，在加入警隊時已立志成為水警。駐守水警總區期間，她主動申請加入小艇分區，執行前線艱鉅任務，帶領同事多次進行海上拯救工作，成功搗破多宗走私案件並拘捕不法分子。

她亦加入警察女子足球隊多年，是球隊的副隊長，曾4次代表警隊參加世界警察和消防員運動會。

《警聲》引述她的同僚指，林婉儀總掛着燦爛的笑容，不論遇到任何挑戰都會勇敢地完成任務，更會主動支援其他同事，深得同事愛戴。其中一位同僚表示，林婉儀是一位堅毅的夥伴，認定目標後便會全情投入地完成工作，而其樂於助人的性格使她深受同僚歡迎，不少同事更視她為榜樣。

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責任編輯：蘇文軒