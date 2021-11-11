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【再創新高】公屋輪候時間升至平均5.9年　逾25萬家庭等上樓

社會 12:07 2021/11/11

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房署公布最新公屋輪候時間。（資料圖片）

房屋署今日（11日）更新公屋輪候數據，截至今年9月底，一般申請的平均輪候時間是5.9年，較對上一季微升0.1年，仍遠離政府3年上樓目標，並創逾廿年新高。另外，長者一人申請者等上樓平均3.8年，數據較對上一季多0.1年。

截至今年9月底，約有15.37萬宗一般公屋申請，以及約10.08萬宗非長者一人申請，合共25.45萬人輪候中，整體輪候個案較對上一季增加約700宗。

房署解釋，今年第三季獲編配入住公屋的一般申請約2,800宗，當中獲編配的長者一人申請約270宗。一般申請者及長者一人申請者的平均輪候時間均較上一季上升0.1年，是由於不少獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。 

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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