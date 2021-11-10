【新冠疫苗】袁國勇指新冠變種不及流感或毋需年年打針　未來噴鼻疫苗更或可改變遊戲規則

▲ 袁國勇指新冠變種不及流感或毋需年年打針，未來噴鼻疫苗更或可改變遊戲規則。（經濟日報資料圖片）

特定群組明日起可接種第三劑新冠疫苗，政府專家顧問袁國勇指，新冠病毒變種速度不及流感快，料新冠疫苗毋須年年接種，接種三劑後或待2、3年才需再打；又透露港大研發噴鼻新冠疫苗擬於菲律賓展開第三期臨床測試，料噴鼻疫苗可於咽喉消除病毒感染，或成改變遊戲規則的疫苗。

不過袁國勇提到，如需通關或放寬防疫措施，需近乎全民接種新冠疫苗，否則通關後或致大爆發；又倡仿效以色列做法推出「疫苗護照」，予出入公眾場所等處時出示。詳情請見【下一頁】

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇接受傳媒訪問提到，英國、新加坡接種率已達8成，惟一放寬防疫措施後再爆疫，形容現已不能再言防疫屏障；認為本港要走出困局、要通關，視乎大家決心，做到近乎百分百人接種率，否則開關後再爆疫，將令醫療系統崩潰。

本港明日起展開第三劑接種，袁國勇直言，暫時仍未清楚，將來需否每年或2、3年接種一次，需視乎病毒變異速度，而新冠病毒變異速度亦未如流感病毒快，「以原始病毒研發的新冠疫苗，對Delta變種病毒(保護)是跌了，但不是跌很多，仍然是有效」，認為未來或毋須年年接種，「接種完三劑後，可能2、3年至病毒大變才需要再接種。」

袁國勇透露，港大研發的噴鼻新冠疫苗，正待第二批次作臨床測試，第一期臨床測試證疫苗安全亦無大副作用，未來或於菲律賓展開第三期臨床測試；又形容噴鼻疫苗可提升咽喉局部免疫，消除病毒感染，料日後如完成三劑疫苗肌肉注射後，即使病毒變異或抗體下跌，並只需接種噴鼻疫苗，形容是「game changing」的疫苗。

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責任編輯：陳正怡