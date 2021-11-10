【強制檢測】4個地方納入強檢　包括國泰城

▲ 4個地方納入強檢，包括國泰城。（資料圖片）

政府今（10日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士接受新冠肺炎檢測。

因應2宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，有2個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

任何在2021年10月21日至11月9日期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，須於2021年11月12日或之前接受檢測。

任何在2021年11月7日上午8時至下午1時期間曾身處香港九龍尖沙咀棉登徑8號地下G01及G02號鋪 Eric Kayser 的人士(包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客)，須於2021年11月12日或之前接受檢測。

任何在2021年10月28日至11月10日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年11月12日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年11月14日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2021年11月8日至11月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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香港新界荃灣大屋街2至4號地下全完堂幼稚園

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責任編輯：李榮忠