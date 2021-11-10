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【新冠疫苗】醫管局會向5類公立醫院病人發證明　打第3針須帶同證明文件

社會 21:53 2021/11/10

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醫管局會向5類公立醫院病人發證明，打第3針須帶同證明文件。（資料圖片）

醫管局今日（10日）表示會配合政府就第三劑新冠疫苗的接種安排，提醒特定組別的免疫力弱病人接種疫苗的重要性，並發出證明方便他們按專家建議，盡早接種第三劑新冠疫苗。

醫管局發言人指，屬特定組別的公立醫院病人，需要憑醫院發出其屬於特定組別免疫力弱病人的證明，才能在接種第二劑疫苗後4星期至6個月內，接種第三劑疫苗。

醫院會向已完成接種兩劑疫苗，並在近期返回醫院覆診或接受治療服務的病人，即時發出有關證明文件。假如病人近期未有覆診日期，醫院會陸續以電話或郵寄通知有關安排，方便他們前往接種疫苗。

發言人補充，特定組別的病人若已完成接種第二劑疫苗超過4星期，可憑有關證明文件，直接前往社區疫苗接種中心或公立醫院內的新冠疫苗接種站，或在專題網站預約接種。假如有關病人完成接種第二劑疫苗已超過6個月，可按長期病患者類別直接前往接種第三劑疫苗，無需帶備上述證明文件。

特定組別的免疫力弱病人：

  • 現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療
  • 曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療
  • 重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療
  • 晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染
  • 正接受免疫抑制藥物或過去6個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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