【關注乳癌】8月確診乳癌的李樂詩踏上康復之路　出任香港乳癌基金會大使

▲ 香港乳癌基金會大使李樂詩（左）香港乳癌基金會主席霍何綺華（右）（香港乳癌基金會提供）

香港乳癌基金會在今晚（10日）舉辦《梅艷芳》電影慈善放映會，香港乳癌基金會主席霍何綺華在放映會上宣布，李樂詩出任基金會大使，並呼籲大眾「邁出一步，對抗乳癌」，提醒女士應定期接受乳健檢查， 及支持香港乳癌基金會的工作。

放映會有社會各界人士出席，包括高永文醫生伉儷、陳凱韻、施永青、胡定欣、 陳敏之等，霍何綺華在放映會上表示，「香港女兒」樂壇天后梅艷芳遇到困難時的不屈不撓精神，以及對慈善工作不遺餘力獲得大眾肯定，希望藉放映會喚起市民的關注。期望40歲以上的婦女，每兩年接受乳房 X 光造影檢查。

過去二十多年乳癌數字一直上升，2019 年最新數字每日13位女士確診乳癌，響起很大的警號。

香港乳癌基金會大使李樂詩為基金會拍攝的宣傳短片在放映會上首播。她在短片中提到，今年8月確診乳癌，為了能夠與家人享受天倫之樂，她願意接受全乳房切除術。現時她已踏上康復之路。她表示因家族病史的緣故，自己有做定期乳健檢查，因此及早發現病情並接受適切治療。她呼籲其他女士提高警覺，定期接受檢查。

乳癌基金會指有關善款將用作基金會的乳健檢查服務、 患者支援服務、乳健教育推廣及研究工作等，以減低乳癌在本港的威脅。

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責任編輯：李榮忠