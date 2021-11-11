【本地遊】屯門150呎卡通動漫壁畫成打卡熱點　藝術家為陶淵明後人打造現代桃花源

▲ 屯門藍地的屯門新村，一幅150呎的壁畫以童趣主調為疫下港人打氣，兩位創作的藝術家盼以兒時回憶博大家一笑，發放正能量。

近月，屯門藍地的屯門新村，一幅150呎的壁畫再展新貌，壁畫的創作者，是兩位活躍於屯門藝壇的藝術家——王麗娜（Linda）及何艷嫦（Jojo），她們以卡通動漫為主題，呈現出一個個過去數十年港人熟悉的卡通人物——牛奶妹、多拉A夢、芝麻街、蠟筆小新、IQ博士、米奇米妮、小丸子、花輪同學、龍珠悟空、角落生物、老夫子等等，都是大家兒時懷舊動漫世界的集體回憶。

▲ 這幅卡通動漫壁畫，是不少港人兒時的集體回憶，你認得多少個角色？（葉翠華攝）

當藝術家遇上陶淵明後人

「晉太元中，武陵人捕魚為業。緣溪行，忘路之遠近。忽逢桃花林……」相信大部分人都讀過東晉文學家陶淵明的《桃花源記》，寄托了他追求烏托邦的旨趣；歷逾千年，來到今日的屯門藍地屯門新村，五柳先生（陶淵明外號）的後人、屯門新村村長陶兆林，就隱於這方壁畫圍牆之內的村屋。

▲ Linda（左）及Jojo笑稱，創作壁畫以童趣為主調，希望在疫情下能帶點歡笑給大家，一起打打氣。（葉翠華攝）

▲ 逾150呎的童趣壁畫，成為藍地屯門新村的一道風景。（被訪者提供）

陶村長村屋的圍牆，原本也只是一片灰白的水泥磚牆，直到2013年，藝術家Linda遷進屯門新村，跟陶村長一家稔熟後，大膽向村長提出借用圍牆權充畫紙，以圖案美化，而村長亦二話不說，爽快應允，不問主題、顏色，任由發揮。坐言起行，這一年，Linda聯同幾位法國噴畫藝術家友人，以噴畫形式，進行了第一次大型壁畫創作。

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「那次還是我第一次利用噴畫的形式作畫，經法國友人指導下，我完成了第一幅的外牆噴畫，畫的是一隻巨型孔雀。」Linda笑著說，噴畫的力度和速度並不容易控制，不過，經過多番練習後，她已掌握箇中竅門。這一時期的壁畫，以深沉的色彩、大幅圖案，雖然沒有特定的主題，卻正好呈現了現代年輕人風格的隨意隨心創作，構圖大膽，在傳統的鄉村格局中，頗為破格，卻出奇地獲得村民的接受和喜愛。

有了這個「秘密」創作基地，Linda在這幾年間，也曾為圍牆壁畫做修補及新創作，同時也在附近另闢畫室，開始藝術教學生涯，認識了一班屯門區的藝術工作者。

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手繪童趣壁畫為村民打氣

去年，新冠疫情驟然而至，全球封城的封城、隔離的隔離，大家都留家避疫，經歷了一段不相往來的苦日子。Linda靜極思動，在今年初疫情稍緩之際，夥同畫友Jojo，一同構思重新創作一列壁畫，盼於疫情下帶來一點歡笑，為村民打打氣。最終敲定：今次採用手繪形式，以童趣為主調，羅列港人熟悉的卡通動漫角色，配上具療癒效果的禪繞圖畫，當然少不了向她倆心儀的藝術家致敬，耗時四個多月，兩人頂著最炎熱的夏季，完成了這列充滿集體回憶的圍牆壁畫。

負責卡通動漫創作的，是Jojo。這位「屯門傻大姐」早年最愛抱著她心愛的公仔，遊走各個藝術展覽場，她創作的人物畫，有種詭異的感覺，Jojo坦言，當初未篤定繪畫卡通動漫時，也有點顧慮，自己的人物畫風並不適合繪在住宅圍牆，後來經一位朋友點醒，既然自己這麼喜歡公仔，為何不以此作構思？

▲ Jojo最愛的牛奶妹，在創作上也運用了她心儀藝術家草間彌生的波點，向藝術家致敬。（葉翠華攝）

「我最喜歡牛奶妹，家藏逾200個，故我先畫了一個大大的牛奶妹，接著一個個回憶中的卡通角色漸次呈現，更有不少是作畫過程中，路過的村民及單車隊給我們的建議。」除了首次繪畫大量卡通人物外，Jojo亦在作品中運用了日本藝術家草間彌生的圓點花紋，向藝術家致敬。

至於擅長油畫及禪繞的Linda，則以禪繞風格創作了貓、馬等動物，並帶領自己的學生，集體創作大量日本藝術家村上隆的icon微笑太陽花貫穿整列壁畫，年輕學子的趣味，色彩繽紛的花兒形態各異，有打呵欠的、有帶眼鏡的、眨眨眼的，令人忍俊不禁。

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村鄉情濃愛在瘟疫蔓延時

五、六月驕陽似火，Linda和Jojo不約而同地表示，雖然辛苦，但卻很有滿足感和很窩心。「在整個過程中，全仗一位退休公務員村民落力幫忙，他自己謙稱『畫童』，為我們購置搬運顏料、髹底油、洗筆等等，其實他很有繪畫天份，從未作畫的他，也繪畫了其中一幅壁畫。」

▲ 這位村民女兒，每日都駕著三輪車載母親在壁畫前徘徊多次，一方面賞畫，一方面為畫家打打氣。（被訪者提供）

有村民女兒，日日駕三輪車載年邁母親在圍牆前徘徊，一方面賞畫，一方面給Linda和Jojo打氣鼓勵。也有村民婆婆，親自製作一大盤涼粉，捧到圍牆前「勞軍」；而更多的是水果、豆腐花、冰水、糕點等等，縱有瘟疫蔓延，卻隔不住村鄉情濃。

150呎的壁畫圍牆，200多個卡通動漫人物、400多朵五彩太陽花，承載著歡樂、承載著兒時的集體回憶，也承載著濃得化不開的鄉情，在在提醒大家，愛要及時——無論是家人的愛、情人的愛、朋友的愛……即使身處瘟疫蔓延時，也不要吝嗇對人的關愛，共同搭建心靈加油桃花源。

卡通動漫壁畫

地點：藍地屯門新村

交通：屯門藍地輕鐵站附近

▲ 前往屯門新村可乘輕鐵在藍地站下車。（葉翠華攝）

同場加映周邊打卡點

1.妙法寺

妙法寺是一個新舊交融的「兩面體」，寺內有一座三層樓高的萬佛寶殿，紅色外牆上盤旋著兩條巨型金龍，還有一頭石象和一對獅子在入口守衛。大雄寶殿內，是三座巨大的釋迦牟尼金佛像，以及牆上裝飾的無數佛像。

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至於坐落其旁邊、建於21世紀的妙法寺綜合大樓，則以玻璃和混凝土構建，與隔壁的傳統佛殿形成鮮明對比。大樓頂部是個宏偉的玻璃大廳，形狀恰似一朵水晶蓮花。

2.李苑門樓

鄰近妙法寺的福亨村路花園內，有一座「李苑門樓」，已有84年歷史，樓頂嵌著清末民國書法家朱汝珍題字「李苑」，隱約得見昔日的古建築面貌，亦見證了新界市鎮發展的變遷。

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門樓本是一座宅第的主要門道，宅主姓李，隨著城市發展，李苑已不復存在。門樓題字者朱汝珍大有來頭，他是中國科舉考試最後一名進士榜眼，清末民國著名國學家、法學家、書法家。

朱氏於1906年獲選派往日本修讀法律，回國後曾任刑部主事與京師法律學堂教授，先後參與民法和商法的創制工作。1933年出任孔教學院院長，其間居於香港。

記者：葉翠華