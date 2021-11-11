【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案 　全帶有變種病毒包括一名菲傭

▲ （湯致遠攝）

衞生防護中心今日（11日）新增3宗輸入確診個案，至今本港個案累計12378宗，包括12,377宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及兩男一女，年齡介乎33至62歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。兩名病人在檢疫期間確診，其餘一人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

衞生防護中心昨日（10日）公布，新增5宗確診個案，全部為輸入個案。其中57歲男確診機組人員妻兒任職及就讀愉景灣國際學校，學校須停課120名師生入檢疫中心。詳情即看：【下一頁】

另外兩名國泰機組人員分別29及57歲，於10月31日離開香港前往德國，並於11月6日由德國經同一航班（CX2066）返抵香港。詳情即看：【下一頁】

政府昨日就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士接受新冠肺炎檢測，當中包括國泰城。詳情即看：【下一頁】

運輸署表示，早前一宗初步確診者曾到訪金鐘統一中心三樓運輸署香港牌照事務處，位於該處的香港牌照事務處、公共車輛分組、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處，將於昨日開始暫停服務，並於11月12日恢復公共服務。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：陳正怡