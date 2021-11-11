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【明星豪宅】陳凱琳教整甜品令豪宅內部曝光　鄭嘉穎夫婦何文田千呎單位享維港靚景

娛樂 11:04 2021/11/11

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陳凱琳教整甜品令豪宅內部曝光，何文田千呎單位設計簡約。

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚後，大量減少幕前工作，專心照顧一對兒子，以及發展她的KOL事業。婚後成幸福靚媽的陳凱琳，不時在社交網站分享溫馨家庭生活。

近日，陳凱琳開始拓展「小紅書」版圖的Grace上載一段於家中炮製蛋糕的影片，同時把現居的何文田豪宅內部曝光。

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二人戀情由初時不被看好到現成一家四口。（instagram圖片）

同場加映：阿Dee+娟姐訪問

陳凱琳何文田豪宅曝光

Grace當年因劇集《殭》而與鄭嘉穎相戀，本因年齡相距22年而不被看好，直到2018年八月二人於峇里島結婚，翌年二月宣佈誕下長子鄭承悅（Rafael），去年7月再誕下次子鄭承亮（Yannick），Grace經常貼出一家四口的溫馨照片，令大眾由不看好轉為祝福。

婚後的Grace未有再接拍任何劇集，但廣受品牌喜歡而成為了KOL，除了instagram之外，最近更開始涉足內地平台「小紅書」，日前Grace在「小紅書」上載了一段教整紅絲絨布郎尼的影片，間接把現居的何文田豪宅曝光。

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【姊弟上陣】陳凱琳與龍鳳胎細佬齊拍片教烹飪　Grace對弟弟廚藝讚不絕口

鄭嘉穎夫婦的豪宅廚房採用開放式設計，簡約雅致，同時間製作4個蛋糕也有足夠的空間放置碗碟。

另外，空間的採光非常良好，落地大玻璃在日光時間透進光猛自然光，放眼望去是開揚的景觀，入夜後還可欣賞到維港的夜景。

打通兩個單位

在飯桌旁邊見到有大型的模型擺設，相信是鄭嘉穎的喜好，是有名的潮牌「BE@RBRICK」公仔，搶眼的鮮黃色比卡超款式更是限量發售的特別版，需要抽籤購入，有指購入價只約4000元，現時已經升值超過7倍，炒價已達3萬港幣。

據知，二人所住的何文田單位是鄭嘉穎於2016年以2349.5萬元購入兩個分別519及571呎單位，其後把單位打通。

雖然不及陳凱琳位於九龍塘的娘家獨立屋闊落，但已非常寬敞舒適。

【星二代】鄭嘉穎2歲兒子普通話數1至10　陳凱琳安排讀英普名牌Playgroup準備升N班

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撰文 : TOPick柴犬出動

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