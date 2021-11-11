【小巴加價】屯門元朗小巴線擬加價　一文看清加價安排

▲ 運輸署建議，調整上述小巴路線車費約6.3%至8.9%，即0.3元至1.5元。（資料圖片）

運輸署現正就新界專線小巴47S、48S、73及74號路線組合申調整票價申請，諮詢屯門區及元朗區有關區議員及地區人士意見。運輸署建議，調整上述路線車費約6.3%至8.9%，即0.3元至1.5元。

運輸署表示，以上路線車費水平由2018年5月起維持至今逾3年，期間各路線營運成本上升，營辦商因此申請調整路線車費。

署方在審核營辦商提交的營運及收支數據後，認為上述路線目前財政狀況並不理想，有需要調整車費以維持其營運。運輸署在考慮上述路線的經營情況、營辦商財務表現、乘客接受程度等因後，建議調整上述路線車費約6.3%至8.9%，即0.3元至1.5元，較營辦商申請車費為低。

加價詳情如下：

屯門碼頭至旺角 47S→營運商申請加價由$24到$30 47S→運輸署建議加價由$24到$25.5 良景邨至旺角 48S→營運商申請加價由$24到$30 48S→運輸署建議加價由$24到$25.5 其他路線加價如下： 73號線(朗屏站-崇山新村)→運輸署建議加價由$5.6到$6.1 74號線(元朗一盛屋村)→運輸署建議加價由$5.6到$6.1 74A號線(元朗-東頭圍)→運輸署建議加價由$4.9到$5.3

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記者：黃穎津