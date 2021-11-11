【食不安心】港女街市買豆苗驚見蟲卵　網民教用鹽水浸菜輕鬆KO

▲ 港女街市買豆苗驚見蟲卵，網民教用鹽水浸菜輕鬆KO。

買菜、洗菜最怕不乾淨，將菜蟲吃進肚子裡。近日有女網民分享，在街市購買豆苗回家煮食，沒想到進食途中才驚見有蟲卵。

該名網民在Facebook群組「今晚煮乜好」發文並分享圖片，指自己在街市買豆苗食用，承惠$80/斤，回家後，她曾用水把豆苗浸過再洗，然後再煮熟，未料女兒進食時，竟發現豆苗上有一粒粒白色蟲卵。

大家買豆苗，豆杯小心呢啲嘢。

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帖文引起網民討論，不少人都認為相當恐怖，但亦有人表示，「菜有蟲好正常」、「證明你啲菜係靚嘢，無農藥啊」。

另外，有網民分享簡單方法KO蟲卵，「你下次洗菜可以加啲鹽同食用梳打粉，大概浸15至20分鐘，然後先至洗，咁就得㗎啦」。

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清洗不同蔬菜的方法

浸會大學香港有機資源中心一項檢測發現，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官；部分除害劑被人體吸入，可導致呼吸困難。

有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，怎樣洗才最乾淨？要用鹽水還是用清水？

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責任編輯：羅嘉欣