【慳家奶奶】重用保鮮紙隔夜湯「混合」重煲　新抱大呻奶奶4大慳家壞習慣

▲ 台灣一名人妻大呻奶奶4大慳家壞習慣。

不少老人家都有過度節儉的習慣。台灣一名人妻在網上大呻，指奶奶為了避免造成浪費，會將保鮮紙重覆使用；吃剩的餸菜和湯會放入雪櫃幾日甚至一星期，翻熱後或者將剩菜「重新烹調」後繼續進食，種種極端慳家行為引起衞生問題。

該名人妻最近在Facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，形容其奶奶非常節儉，然而慳家行為卻令她大感無奈。她細數奶奶的4大壞習慣：

▲ 奶奶會將用過的保鮮紙貼在牆上留待重用。（「靠北婆婆2.0」FB圖片）

1. 重用保鮮紙

事主指奶奶會將用完的保鮮紙，不論是骯髒或是乾淨的，都會貼在牆上留待下一次使用。

牆上的保鮮膜還可能過夜留在牆上，甚至過兩天還在那邊好好的！她還炫耀說保鮮膜可以用好久…

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2. 混合隔夜湯重煲

事主透露，奶奶每次都會煲一大鍋湯，喝不完就會放入雪櫃，即使只剩下一碗的份量也捨不得倒掉。而令事主不能接受的是，奶奶每次都將湯放數天甚至一星期，甚至會把不同的隔夜湯混合煮成「新湯」：

為甚麼要把兩種不一樣的湯混在一起變成新的湯？混的湯就是在冰箱許久的剩湯。

3. 不停翻吃隔夜餸

事主批評奶奶每次都會煮大量餸菜，同樣會將吃剩的飯菜放進雪櫃，甚至會把豆製品放兩、三日，翻熱後繼續食用。

最厲害的是豆腐，我都懷疑是不是要發酵做臭豆腐？也會加重調味料加醋加料變新的一道料理…

4. 雪櫃囤積食物發臭

由於奶奶長期將吃剩的餸菜和湯放進雪櫃，事主形容雪櫃長期發臭，但奶奶卻炫耀雪櫃相當乾淨。事主坦言平日不會打開雪櫃或吃裡面的食物，更不會將自己的食物放進去，

平常已透過善意的謊言，好好的跟奶奶說晚餐會自理，能夠逃離餿水般的食物，至於假日偶爾就被迫要一起進食…

網民：這是奶奶的通病

帖文一出引來網民熱議，不少人直言奶奶的行為欠衞生和噁心，有人建議事主為奶奶購買可重用的保鮮蓋以代替保鮮紙。亦有網民表示身同感受，形容這些慳家行為都是「奶奶的通病」。

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另外，有人認為由於上一輩的人經歷過困苦，所以才養成此生活習慣，不應嘲笑或侮辱長者的行為，「從小生活條件不同而已，沒有為甚麼，也沒有對錯」。

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責任編輯：王明芳