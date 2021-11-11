【職場智慧】前跨國企業亞太總裁化身職場KOL　提醒事業女性別把手袋變成手榴彈

▲ 前跨國企業亞太總裁伍小碧（Deborah Woo），提點事業女性職場潛規則，別把自己陷入不利位置。

香港人真的不愛返工？不，諸君請問問去年封城期間失業朋友，日日百無聊賴漸漸發現「有份工」的好處。那麼，你應預期到退休會是怎樣路漫漫的風景！畢竟「退休」不是鬧鐘要停就能煞停，在心態上、生理上都需要緩衝期，尤其年少時不斷衝事業的你和我，還有她——營養食品企業的前高層胡伍小碧（Deborah Woo）。

職場沒輸贏

先介紹Deborah是何許人，其履歷表亮麗得很：從加拿大畢業回港，曾當時裝店買手，其後被美國營養食品企業USANA羅致，10多年後被晉升至亞太區總裁，位高權重總有退下來一天，她平常心面對。

人始終要退休，自知停不了，故6年前已安排好退休後的生活。

▲ 跟KOL拍照的好處是，她們心中早已你要甚麼，即使揮影師是首次合作，她也揮灑自如。大抵，aging gracefully 跟青春一樣都只得一次，享受當下。（黃建輝攝）

去年退下火綫，她以「ModernWooman」之名於不同社交媒體當上職場KOL，以多年累職的職場智慧來分享人情世故的必要。從買衫、扮靚到拍照，每發一帖文都精心設計，若當過時裝編輯會佩服她仍有心有魄力。

我樂在其中，何況買了這麼多衣服只穿給自己看嗎？在職場上曾經歷過的事，無論開不開心都會分享。職場沒輸贏，在乎有否汲取教訓和調整心理來面對下次挑戰。

非行政高層的官腔，她的回答帶點幽默佻皮卻不失莊重。

▲ 當上亞太區總裁， Deborah認為是優差，可盡情發揮她的口才外，造型要有考量，既有壓台感也要有瀟灑！ （被訪者提供）

退休準備：投資房產 + 年金

工作關係經常到外地公幹，她發覺愈頻繁跟青春的距離愈遠，新陳代謝減速了，尤其十多個小時航程更能反映自身機能。她自我發明「公幹五寶」：披肩、襪子、帽子、外套和定時叫空中服務員提供暖水。

襪子很重要，雙腳凍了等於全身也會冷倒。女士到三十歲要開始戒凍飲，凍飲會對胃和血氣有很大影響。因某次喝了杯奶昔，胃告訴我生命中不可再承受凍飲了。

長途機另一副作用是讓她臉色黯淡，就算本身多愛吃煎炸食物，為了見人也得戒了。對她而言養生之道講究均衡飲食，偶爾獎勵自己吃薯片的事情仍時有發生的，但三四天喝一杯自製紅棗山楂茶才是嚴厲執行的習慣，補氣養血，促進消化有助護肝，自然會養顏。

然而，衣食住行，都得靠充裕的資本才可行，她的投資理財跟大部分港人一樣——愛買磚頭，以為靠租金來自製長俸？答案卻有別於他人。

不會放租，遇上好租客是靠彩數，我會待好價位才出售。我明白放在儲蓄戶口是沒有增長可言，面對通脹只會貶值下去。未退休前我有買銀行的儲蓄年金，每個月均可拿取利息，只要沒拿過本金那部分，原來在一路滾存下回報是喜出望外！所得的利息足以支付生活雜費等開支呢！

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職場置裝：黑白紅永恒配搭

難怪退休對她最大轉變只是少了買工作服，多買了玩味款式的休閒服。貴為高層要有體面，開演講會也得打扮莊重，故穿得最多的是行政套裝。有鑑於成衣尺碼不一定合身，在朋友介紹下，找到一位在尖沙咀專幫外籍男士訂製洋服的上海師傅替她量身訂造，從中她自選布料和顏色。

我不穿迷你裙或短裙，以我身高穿長裙或高腰褲會較好，有種拉長比例效果，視覺上可把我拉高。顏色多是深藍或啡色，上下身tone on tone，可避免襯錯色的情況出現。

以往不用工作的周末，是她時裝「放監」的日子。「我愛逛來自日本的時裝店，無論大小舖有很多鬼五馬六七彩繽紛的設計，令人一望心情愉快。」曾經，由宇津木主理的mercibeaucoup是她的重點漏財位，至於多年來令她鍾情的是川久保玲的COMME des GARCONS。「每季總有幾件很好玩，如今天拍照的，兩面不同圖案（波點和格紋）可反轉來穿，細節位讓你很想擁有它。」

她笑言從不限制自己的置裝費，自知過分了（1個月6位數字）便忍手，閒時隨心情喜好到銅鑼灣的名牌或小店購物。那麼人人趨之若鶩的名牌手袋又怎看，她說已過了追求階段，悉數放進衣帽間。

手袋不再優先考慮，反而輕便尼龍袋或無印良品的防水背包更實用。

▲ 在社交媒體的照片帖，嘗試把街拍當成時尚大片般認真看待，行動證明甚麼叫「有心」。（相被訪者提供）

別把手袋變成職場手榴彈

在時尚輪流轉下，大有千「裙」過盡毋須與他人「並舉」之感，對時下新一代在中環有甚麼建議？

女性花費很大，我會建議80% 放在家庭，得留20%來為自己置裝！返工不能穿出鏡率太高的衣服，揀衫也得選永恆款式，針織上衣配不同飾物，別人不會察覺穿舊衣。顏色方面，揀黑白紅是不死的。另外頭髮是second face，若髮型能趨時倒省了不少置裝費的。

最後她千叮萬囑各位事業型女士，別拿跟自己職位不匹配的名牌手袋回辦公室，並舉例：

如若買了Birkin而上司拿的是Louis Vuitton，請別帶回公司，不然會把手袋變成手榴彈自爆。你老闆會怎樣想？帶來很多衝着你來的說話，就算能力可負擔，也別豎立更多敵人，一句記之曰：別低估女人或同事的妒忌心！

記者：黃鑑江