【第三針疫苗】政府今起為指定群組接種第3針　聶德權指自己第三劑接種科興

▲ 政府今起為指定群組接種第3針，聶德權指自己第三劑接種科興。（資料圖片）

政府今日起高風險群組接種第三針新冠疫苗，行政長官林鄭月娥早上到北角渣華道體育館的疫苗接種中心，並接種第三針科興疫苗，公務員事務局長聶德權和食物及衞生局長陳肇始亦有到場視察。

聶德權其後接受傳媒訪問指，首日開打第三針，疫苗接種中心運作暢順，會視乎接種情況，盡早開放已接種兩劑科興，而第二針已超過6個月的人士打第三針。

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他強調，專家就第三劑提供建議，政府已作相關安排，當局建議已接種兩劑科興疫苗、第二針超過6個月的高風險群組人士接種第三針，考慮接種甚麼疫苗平台由市民自己決定，他強調兩種疫苗可預防重症、保護率高，呼籲市民盡快接種疫苗。另外，他透露自己對滅活疫苗較喜歡，故第三劑依舊選擇接種科興。

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記者：陳麗娜