【M+博物館】11月12日開幕　33個展廳盡騷1,500件珍貴展品【附參觀攻略】

▲ M+博物館明日開幕，市民往後1年可免費入場。（黃建輝攝）

M+博物館明（12日）開幕，市民往後1年可免費入場。西九文化局今日舉辦預展，介紹吳爾夫、大橋晃朗和安迪·華荷等藝術家的佳作。西九文化區管理局董事局主席唐英年在預展前表示，M+博物館的開幕，將令香港由文化沙漠引領到國際藝術文化中心，希望來訪市民能以開放和包容的態度欣賞展品，而視覺藝術和文化的發展均需要空間。

【M+博物館】11月12日正式開幕 一文看清預約常見問題及參觀攻略【下一頁】

M+明起開幕，逢周一休館，其餘日子開放時間為早上10時至下午6時，周五延至晚上10時。市民需要留意，M+博物館在聖誕節（12月25日）、元旦、農曆新年初一和初二不開放。

被問及現時本港是否缺乏開放包容的環境？西九文化區管理局董事局主席唐英年在預展前表示，如何為之開放包容並無一個標準答案，香港作為多元社會，應該在合法的前題下包容不同聲音。又指，當代藝術往往以刺激思想為目標，甚至會令人感到不適，「當代藝術我都會有睇唔明，但我唔會唔鐘意佢」。

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早前M+展品被質疑違反港區國安法，唐英年就指，展館團體將確保所有展品符合法例要求。被問及備受爭議的艾末末「中指圖」會否展出，唐英年表明暫不會展出，但強調「未展出不代表它違法」。

由明日起，M+開放予市民免費入埸，唐英年提醒市民，M+有33個展廳，希望市民不要一次過參觀全部展廳，而是將每個展廳的藏品逐個欣賞和消化。

M+的展覽區將分為33個展廳，地下大堂展廳將舉辦以香港為主題，名為 Hong Kong: Here and Beyond 的專題展覽；東、南及北展廳則會分別專門展出與設計和建築、水墨和視覺藝術相關的藏品，以及 M+希克藏品。與此同時，M+的開放空間則會展出由例如「九龍皇帝」等創作的藏品。

M+大樓的總樓面面積合共6.5萬平方米，當中包括 1.77萬平方米的展覽空間、6,400平方米的零售、餐飲和消閒空間、約8,000平方米的辦公室空間及相關設施，以及一個提供約150個泊車位的停車場。

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記者：陳梓蔚