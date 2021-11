【M+開幕】11月12日開幕　33個展廳盡騷1,500件珍貴展品【附參觀攻略】

▲ M+博物館明日開幕,市民往後1年可免費入場。(黃建輝攝)

M+博物館明(12日)開幕,市民往後1年可免費入場。西九文化局今日舉辦預展,介紹吳爾夫、大橋晃朗和安迪·華荷等藝術家的佳作。西九文化區管理局董事局主席唐英年在預展前表示,M+博物館的開幕,將令香港由文化沙漠引領到國際藝術文化中心,希望來訪市民能以開放和包容的態度欣賞展品,而視覺藝術和文化的發展均需要空間。

【M+開幕】11月12日正式開幕 一文看清預約常見問題及參觀攻略【下一頁】

M+明起開幕,逢周一休館,其餘日子開放時間為早上10時至下午6時,周五延至晚上10時。市民需要留意,M+博物館在聖誕節(12月25日)、元旦、農曆新年初一和初二不開放。

被問及現時本港是否缺乏開放包容的環境?西九文化區管理局董事局主席唐英年在預展前表示,如何為之開放包容並無一個標準答案,香港作為多元社會,應該在合法的前題下包容不同聲音。又指,當代藝術往往以刺激思想為目標,甚至會令人感到不適,「當代藝術我都會有睇唔明,但我唔會唔鐘意佢」。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

早前M+展品被質疑違反港區國安法,唐英年就指,展館團體將確保所有展品符合法例要求。被問及備受爭議的艾末末「中指圖」會否展出,唐英年表明暫不會展出,但強調「未展出不代表它違法」。

由明日起,M+開放予市民免費入埸,唐英年提醒市民,M+有33個展廳,希望市民不要一次過參觀全部展廳,而是將每個展廳的藏品逐個欣賞和消化。

M+的展覽區將分為33個展廳,地下大堂展廳將舉辦以香港為主題,名為 Hong Kong: Here and Beyond 的專題展覽;東、南及北展廳則會分別專門展出與設計和建築、水墨和視覺藝術相關的藏品,以及 M+希克藏品。與此同時,M+的開放空間則會展出由例如「九龍皇帝」等創作的藏品。

M+大樓的總樓面面積合共6.5萬平方米,當中包括 1.77萬平方米的展覽空間、6,400平方米的零售、餐飲和消閒空間、約8,000平方米的辦公室空間及相關設施,以及一個提供約150個泊車位的停車場。

最新熱門影片:

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類:https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病,即看:https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS

記者:陳梓蔚