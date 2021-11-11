【M+開幕】11.12開幕　33個展廳盡騷1,500件珍貴展品【附參觀攻略】

▲ M+博物館明日開幕，市民往後1年可免費入場。（黃建輝攝）

西九M+博物館明日（12日）開幕，市民一年內免費入場。西九董事局主席唐英年表示，目前約有7萬人已預約參觀M+，料首年入場人數可破100萬人。

展覽空間逾18萬平方呎的M+，共有6個專題展覽，初期展出約1,500件館藏，涵蓋國家當代藝術，反映本地文化情懷，也蘊含政治含意。唐英年稱要一口氣看畢M+或較難消化，鼓勵市民分幾次到訪。

【M+開幕】11月12日正式開幕 一文看清預約常見問題及參觀攻略【下一頁】

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M+屬於視覺文化博物館，大樓2015年起動工，今日舉行開幕禮。主禮的特首林鄭月娥稱，西九經過十多年規劃發展，過程有許多波折，要謹記「羅馬不是一天建成」。唐英年則提到目前西九管理局財政情況嚴峻，戲曲中心、自由約等大型項目也依賴當局補貼，而區內視為主要收入來源的商業中心，卻仍未落成。

唐英年稱目前有7萬人預約參觀M+，預計首年入場人次可破100萬。跟康文署轄下博物館相比，疫情前2018/19年度，科學館錄最多人參觀，約128萬人入場、同區太空館就約有98萬，與M+入場目標相若、文化博物館則有約66萬。

唐英年：M+免費 分開多來幾次

唐英年昨向市民派觀賞錦囊，「M+有33個展廳，一次過走畢，你會很不消化。因為M+免費，我鼓勵你多來幾次。」他續稱，親身在展館看當代藝術的時候，很多展品也看不明白，

但我不會直說不喜歡，我會試用開放包容態度，試著了解一下。

M+自2012年建立藏品，目前有逾8千件，開幕初期會展出其中約1,500件，之後輪換展出。跟香港視覺文化相關的262件展品，例如已故「九龍皇帝」曾灶財墨寶、巨型霓虹招牌等，開幕初期將展出；至於更矚目的瑞士收藏家希克藏品，主要是國家當代藝術藏品，就會在2樓希克展廳展出。

6個專題展覽之中，位於M+地面層展廳的「香港︰此地彼方」展覽，分4個章節，一入場就見到曾灶財墨寶，約回歸前後創作，「九龍皇帝」於九龍半島地圖上揮毫，直書4位家人名字，宛如族譜，集本地印刷、西方塗鴉及街頭藝術於一身。

深入展場，部分展品未必跟視覺藝術直接相關，例如展出一幅彩虹邨60年代的平面圖則。策展人坦言這不屬於藝術，但是文化的一部分，成為欣賞其他作品的索，可讓訪客了解歷史，同時多加思考。他形容這正突顯M+跟坊間博物館不同，展品充滿包容性。

其他焦點展品，還有本地設計師陳幼堅於80年代設計的梅艷芳唱片封套；以及M+斥資約1,500萬元，購買2004年已結業、坐落東京新橋區的《清友壽司吧》內部裝修，再空運回港作為M+館藏。

M+逢周一休館，其餘日子開放時間為早上10時至下午6時，周五延至晚上10時。市民需要留意，M+博物館在聖誕節（12月25日）、元旦、農曆新年初一和初二不開放。

艾未未「中指圖」初期不展出

M+及希克藏品當中，內地異見藝術家艾未未作品至少有28件。唐英年稱，當中一幅向北京天安門舉中指的攝影圖片，今次不會展出，有待審視日後能否公開展出，但不代表作品涉違法。而M+開幕展場內，也展出至少兩件艾未未作品。

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記者：陳梓蔚、吳卓峰