【全民造星IV】27歲醫生咖喱辭職參賽卻被淘汰　黃雅慧獲阿Wing看好：第一眼已覺很正

▲ 《全民造星IV》的2號參賽者「咖哩」黃雅慧備受網民留意。

ViuTV節目《全民造星IV》討論度甚高，日前被出場的2號參賽者「咖哩」黃雅慧原為醫生，並獲得《全民造星IV》女團經理人戴穎點名大讚。可是「咖哩」黃雅慧卻敗給對手6號參賽者陳玉幸（Hannah）引來網上熱議。

事實上，擁有姣好外表的咖哩跟之前數位美女者都反被淘汰引起網民注意，有網民認為今屆的評判表現麻麻，問花姐有否後悔？

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為夢想放棄高薪厚職

27歲的咖哩原本是一名公立醫院的醫生，為了追女團夢便放棄本來的高薪厚職，辭職參賽。咖哩於造星舞台上跳唱《Price Tag》，並於中段位置脫下外衣露出小蠻腰，性感姿態贏得網民愛戴。

6號的Hannah有翻版Oscar之稱，跟《全民造星II》季軍李祉均的藝術氣質相近，為大家跳出《Black Sands》，以優美舞姿獲勝。

Hannah固然深得網民喜愛，但落敗的咖哩同樣有觀眾緣，有網民為她跌入淘汰區感到不值，並認為她有能力復活。

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當奴被批評

過去數集《全民造星IV》中，有不少貌美的參賽者如33號的阿妹、65號的阿Wing、90號的Christine及51號的Bubu等都紛紛落選，以致評判的準則被網民質疑。

有人大讚朱栢康於鏡頭前展示的舞功盡顯功架，惟認為他不夠「快狠準」，亦有人認為鄭融的說話內容很悶，而當奴（唐劍康）則被指評語無營養，更問花姐會不會後悔找他。

網民覺得今次的評判不夠專業，且三人之間欠缺火花，認為上數季的評語較有助參賽者改善自己。

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