【車CAM直擊】秀茂坪私家車衝斑馬線　老翁險被撞舉拐杖泄憤

▲ 該名老翁險被撞後疑感不忿，舉起手中拐杖，作勢擊向該輛私家車。（網上圖片）

有網民昨日（10日）夜晚上載一段行車記錄儀片段。片段所示，現場為秀茂坪邨秀潤樓對出馬路，1名持拐杖老翁正於斑馬線橫過馬路，當他正走到馬路中央時，一輛白色私家車駛近斑馬線，惟該私家車未有因有人過馬路而減速。

幸片中老翁一直留意馬路車輛，見勢隨即減慢步速待私家車駛過，剛好與私家車在一個身位的距離擦身而過，過程相當驚險。

該名老翁之後疑感不忿，舉起手中拐杖，作勢擊向該輛私家車，但並未有擊中車輛，目送私家車絕麈而去。

▲ 一輛白色私家車駛近斑馬線，惟該私家車未有因有人過馬路而減速。（網上圖片）

片段上載後，隨即引起網民熱議：

黃波燈斑馬線一定係行人行先，筆試係有考的

希望交通部也有留意此危駕事件，主動執法，謝謝！

想老人家攞埋傷殘津貼咩？伯伯嬲到發火有道理

最新影片：【TOPick診症室】中年人易忽視黃斑病變 注意視力出現一個徵狀須求醫



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記者：黃穎津

