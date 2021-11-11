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【換命真相】張旻始終難逃一死？　時光施計令居民搬出維利大廈【內含劇透】

娛樂 12:00 2021/11/11

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時光（譚俊彥 飾）可否逆轉原時空的結局？

TVB台慶劇《換命真相》劇情愈趨緊張，時光（譚俊彥飾）回到維利大廈倒塌意外未發生前100日，近日劇情也交代意外發生之日漸至，張旻（鄧佩儀飾）也於昨晚（11月10日）的一集中肯定時光接近維利住戶另有目的，到底張旻、維利大廈住戶於新時空中會否可逃過一死呢？

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張旻終與時光無緣？

在今晚（11月11日）播出的《換命真相》講到史東（彭懷安 飾）把張旻迷暈，再把她擄拐至廢置工廈，從而威脅時光現身。時光送走張旻後迎戰史東，史東於失足跌下機槽前認出時光，後來陷入昏迷。

張旻知道自己被蒙面之人所救，但心中已確定那人就是時光，面對警方盤問更隱下時光的身分。

可是張旻終於忍不住逼時光面對自己的感情，時光無奈要故意狠心否認一切，直指對方自作多情，傷透張旻心。

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維利大廈住戶搬出

至於明晚（11月12日）劇情就會講到時光為設法拖延永仁（林韋辰飾）破壞維利大廈的步伐。

他意外地於住戶芳姨（馮素波飾）家中尋得歷史真跡，隨即以大廈內有古蹟為由，透過仲琪（林凱恩飾）聯繫古蹟辦申請保護令暫停任何工程。結果，維利大廈住戶紛紛開始搬走。

不過，事情未如想像般順利，楠叔（陳嘉輝飾）單位水浸，譚俊彥察覺事有蹊蹺就接走芳姨避開。後來，芳姨又回到大廈取物，督遇上地舖裝修，似乎又令大廈有倒塌危機！

撰文 : TOPick柴犬出動

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