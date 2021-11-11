【追女神食譜】施焯日扮狗仔遭呂靜文嫌幼稚　 Amber誓言必然拒愛某一種男士

▲ 《不能只有我看到的便利店追女神食譜》

J2節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》在今明晚兩晚（11月11日及12日）播出第3及第4集，嘉賓分別是在台慶劇《星空下的仁醫》飾演鍾嘉欣年青版的呂靜文（Bonnie），及有「動漫女神」之稱、曾參選港姐的陳若思（Amber，前名陳熙凝）。

至於本周有幸「追求」女神的主持分別為施焯日（Arthur）及曾展望（GM），林正峰則兩集均安心負責「後勤」工作。

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炮製美式及印度美食

負責掌陀「不平凡的平民化便利店美食餐廳」的廚神主持黃亞保（保哥），本周將繼續化「腐朽為神奇」炮製美式及印度美食，而兩國美食的秘技則分別為自煮焦糖漿及方便麵中的咖哩粉。

首度出擊「追女神」的Arthur，對著Bonnie全程表現拘謹兼緊張，除生硬地讀出招牌「爛gag」餸菜名—「墮入情網牛肉粒」及「謝雪心」外，全程發問又怕怕醜醜，多次遭Bonnie反客為主「窒番轉頭」。

為扳回一城，Arthur一度出大絕扮「狗仔」，但卻慘遭嫌棄幼稚，情況尷尬。

▲ 呂靜文

GM臉皮最厚

雖然Arthur「追女技」有待改善，但由於表現Gentleman兼細心，最終還是獲Bonnie發出「7分」可觀分數：「幾得意，幾溫柔」。

至於二度出擊的GM，堪稱是3位主持中臉皮最厚一位，除夠膽自封「將軍澳彭于晏」外，當其讀出招牌「爛gag」餸菜名—「煙煙靭靭若有所思」、「為你留下咖哩雞」及「甜到Lassi（音：瀨屎）」時，雖與其他兩位一樣難掩尷尬，但卻仍能鎮定地露出招牌自信笑容，令Amber既「驚」且喜。

▲ 陳若思

Bonnie抗拒男仔口花花

兩位女神亦分別在節目中大談愛情觀，鍾情成熟男士的Bonnie，對幽默及高調男敬而遠之：「幽默嘅男仔太口花，我鍾意靜靜地，但對住我好多嘢講同會對住我講笑嘅男仔。另外我鍾意有才華嘅男仔，但要低調嘅。」

至於Amber則笑指絕不會愛上名字有「俊」字的男仔：「因為有相士同我講過話『俊字戀不得』，所以我會即刻落閘。」